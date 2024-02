Zürich - Die Stimmung in der Schweizer Industrie ist auch zu Beginn des Jahres 2024 gedämpft. Der Einkaufsmanager-Index (PMI) hat sich im Januar gegenüber dem Vormonat kaum verändert und verharrt damit klar unter der Wachstumsschwelle. Der PMI für die Industrie stieg im Januar ganz leicht (+0,1 Punkte) auf 43,1 Zähler, blieb damit aber zum dreizehnten Mal in Folge unter der Wachstumsschwelle, wie die UBS am Donnerstag mitteilte. Sie berechnet den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...