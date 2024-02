Erfurt (ots) -Auch im Jahr 2024 steht die Beteiligung von Kindern bei KiKA im Mittelpunkt. Der KiKA-Kinderredaktionsrat geht in die 3. Runde und bietet neun- bis zwölfjährigen Medienbegeisterten die Möglichkeit, Kindermedien mitzugestalten. Die Bewerbungsphase läuft ab sofort bis zum 29. Februar 2024 auf kika.de.2022 installierte KiKA mit dem Kinderredaktionsrat eine Mitgestaltungsoption für Kinder. Der partizipative Ansatz ermöglicht, Abläufe in den verschiedenen Redaktionen kennenzulernen, aktiv an Entscheidungsprozessen teilzunehmen und bei Projekten mitzuwirken. Die gewonnenen Erfahrungen tragen dazu bei, wichtige Kompetenzen im Umgang mit Medien zu entwickeln.Die Informationen über den KiKA-Kinderredaktionsrat 2024 und alle relevanten Details werden ab April 2024 auf kika.de veröffentlicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5704754