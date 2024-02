FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 160 auf 140 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Investmentansatz für H&M sei im Gleichgewicht angesichts der Unsicherheit darüber, ob sich der neue CEO stärker auf den Umsatz als auf die Erholung der Marge konzentrieren wird, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Fokus stehe daher die Frage, ob er am aktuellen Margenziel von 10 Prozent für das Geschäftsjahr 2024 festhalten werde. Seiner Einschätzung nach ist das Margenziel nicht realisierbar ohne eine stärkere Umsatzentwicklung./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 01:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000106270

