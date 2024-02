Krombach (ots) -Zahlreiche und vielfältige Vorschläge wurden im Rahmen der Krombacher Spendenaktion eingereicht. Ab sofort hat jede:r die Möglichkeit, über die Krombacher Website für den eigenen Favoriten abzustimmen.Seit 2003 stellt die Krombacher Brauerei jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro für gesellschaftliches Engagement zur Verfügung. Das Familienunternehmen hat im Dezember 2023 die Verbraucher:innen dazu aufgerufen, gemeinnützige Institutionen und Vereine vorzuschlagen, von denen 100 eine Spende in Höhe von je 2.500 Euro erhalten. Bisher fand die Auswahl dieser 100 Spenden durch ein internes Gremium statt, jetzt gibt es eine Neuerung: 50 Spenden werden durch ein Voting-Verfahren vergeben. Außerdem erhalten die Vereine auf den ersten drei Plätzen einen Bonus in Form von Freiware aus der Krombacher Produktpalette: 300 Liter für den ersten Platz, 200 Liter für den zweiten Platz und 100 Liter für den dritten Platz.Die Abstimmung ist bis zum 1. März 2024 unter folgendem Link möglich: https://nachhaltigkeit.krombacher.de/gesellschaft/spendenaktion-2024. Falls der eigene Favorit nicht unter den ersten 50 dabei ist, gibt es noch eine zweite Chance auf die Spende. Ein internes Gremium wählt nach fairen Kriterien 50 weitere Begünstigte aus, um möglichst vielfältige Bereiche des gesellschaftlichen Engagements zu fördern.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/5704791