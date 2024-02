Um sich stärker auf die klassischen Motoren und das bestehende Servicegeschäft zu konzentrieren, hat Deutz seine Bootsmotorentochter Torqeedo an die japanischer Yamaha Motor verkauft. Der Verkauf des Verlustbringers kam bei Analysten und Investoren gut an. Die Aktie ist im Anschluss innerhalb weniger Tage um 25 Prozent gestiegen. Nach einer kurzen Verschnaufpause deutet sich nun die Fortsetzung des Steigflugs an. Deutz hatte Torqeedo im Jahr 2017 übernommen, um so die Elektrifizierung seiner Nutz- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...