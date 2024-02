© Foto: Christophe Gateau - dpa



Nur wenige Wochen nach einer ersten Preissenkung für sein Model Y senkt Tesla in China erneut die Preise. So sollen im Umfeld einer drohenden Absatzschwäche Marktanteile verteidigt werden.Preiskampf geht in die nächste Runde Der harte Preiskampf auf dem Markt für Elektroautomobile verschärft sich weiter. Der in diesem Jahr drohenden Absatzschwäche, Tesla hat zur Veröffentlichung seines Quartalsberichts vor geringeren Auslieferungszahlen gewarnt, versuchen sich die Hersteller mit zum Teil kräftigen Preissenkungen entgegenzustemmen. Eine solche hat Tesla nun erneut für den chinesischen Markt angekündigt. Die Preise für das Volumenmodell Y sollen um bis zu 8.000 Yuan, umgerechnet knapp 1.200 …