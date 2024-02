Brüssel - Die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben sich auf ihrem Sondergipfel in Brüssel auf weitere Ukraine-Hilfen geeinigt. Demnach erhält die Ukraine 50 Milliarden Euro, wie EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag mitteilte.



"Wir haben eine Einigung", so Michel weiter. Damit sei eine "stabile, langfristige und vorhersehbare Finanzierung für die Ukraine" gesichert, ergänzte. Die EU übernehme die Führung und Verantwortung für die Unterstützung der Ukraine.



Bislang hatte Ungarns Regierungschef Viktor Orban die Gelder blockiert. Orban wollte, dass jedes Jahr neu über die Zahlungen verhandelt wird.

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken