Nur noch heute können sich die Clubs in Europas Topligen für den Rest der Saison mit Neuzugängen verstärken. Am sogenannten Deadline Day ist dementsprechend die Nervosität am Transfermarkt groß. Auch bei Borussia Dortmund könnte es heute noch zu Veränderungen kommen. Zwei Spieler stehen dabei aktuell im Fokus.So droht dem BVB der Verlust eines Abwehrtalents. Laut Medienberichten steht Hendry Blank vor einem Wechsel zu RB Salzburg. Nach Informationen der Bild soll die Ablöse inklusive möglicher Bonus-Zahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...