Boeing hat am Mittwoch seine Zahlen zum Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht. Der Konzern verzeichnete sein fünftes Verlustjahr in Folge. Dennoch zog die Aktie im US-Handel stark an. Die ersten Analysten meldeten sich bereits zu Wort.Die UBS hat das Kursziel für die Boeing-Aktie von 325 auf 275 Dollar herabgesetzt. Die Investmentbank hält jedoch weiterhin an ihrer Kaufempfehlung fest. Analyst Gavin Parsons ...

