© Foto: Alexander Pohl - picture alliance / NurPhoto



BNP Paribas hat im vierten Quartal einen signifikanten Gewinnrückgang verzeichnet und ist gezwungen, neue Wege zu gehen. Die Aktien des französischen Finanzgiganten fielen daraufhin um mehrere Prozentpunkte.Unter der Führung von CEO Jean-Laurent Bonnafe musste BNP Paribas (BNPP) einen Rückgang der Erträge in diesem Bereich sowie im Privatkundengeschäft und im Immobiliensektor hinnehmen: Der Nettogewinn fiel im vierten Quartal im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro, was nicht nur unter den Erwartungen lag, sondern auch deutlich hinter den durchschnittlichen Analystenschätzungen von 1,74 Milliarden Euro zurückblieb. "Der Umsatz war in allen Geschäftsbereichen mit Ausnahme …