Hoppegarten (ots) -Das Modeunternehmen Clinton mit Sitz in Hoppegarten bei Berlin startet Ende Februar mit einem neuen Womenswear-Label in den deutschen Markt.Zeitlos, minimalistisch, modern. So definiert sich das neue Womenswear-Label SENSES.THE LABEL. Es verkörpert ein selbstbewusstes Lebensgefühl und interpretiert einen zeitgemäßen Lifestyle.Im Fokus der Kollektion steht die sorgfältige Auswahl von Materialien, die Langlebigkeit und Modernität vereinen. Die Styles werden mit Blick auf eine sportlich-feminine Ästhetik konzipiert. "Durch langjährige Erfahrung in Produktion und Handel gewährleisten wir einen reibungslosen Ablauf in Beschaffung und Herstellung, um höchste Standards und einen attraktiven Verkaufspreis zu garantieren", erklärt Clinton.In der Launch-Phase von SENSES.THE LABEL setzt Clinton auf eine durchdachte Marketingstrategie, die eine starke Online-Präsenz, Social-Media-Kampagnen, den Aufbau einer Community und gezielte Kooperationen umfasst. Der erste eigene Store ist für Frühjahr 2024 geplant, Onlinemarktplätze und weitere Shop-Flächen sind im Laufe des Jahres angedacht.Die Preisspannen für Oberteile liegen zwischen 29 und 89 Euro, für Strick zwischen 69 und 149 Euro, für Outdoor zwischen 99 und 229 Euro, für Unterteile zwischen 79 und 129 Euro.Über SENSES.THE LABEL- Mutterkonzern: Clinton Großhandels-GmbH- Gründungsjahr: 2024- Verkaufsstellen: Eigener Onlineshop www.sensesthelabel.com- Preiskategorie: 29 - 229 Euro- Kontakt: contact@sensesthelabel.comDie Clinton Großhandels-GmbH (https://www.clinton.de/company) ist ein modernes Modeunternehmen mit Sitz in Hoppegarten bei Berlin. Zur CLINTON Markenwelt gehören die Fashion-Brands CAMP DAVID, SOCCX, HARLEM SOUL und ab Ende Februar 2024 auch SENSES.THE LABEL.