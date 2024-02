Die Aktie von Delivery Hero schießt am Donnerstag mit einem Plus von über vier Prozent an die MDAX-Spitze. Auftrieb könnte eine aktuelle Kaufbestätigung von Bryan Garnier verleihen. Analyst Clement Genelot von Bryan Garnier hat das Kursziel auf 43,00 Euro und seine Kaufempfehlung am Donnerstag beibehalten. Zuvor korrigierte Goldman Sachs das Kursziel von von 55,00 Euro auf 52,80 Euro, blieb dabei ...

