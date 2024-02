Europäischer Schiffsersatzteile-Logistikspezialist mit mehr als 600 Teamkollegen in 11 Ländern ist bis heute bedeutendste Akquisition von AIT

AIT Worldwide Logistics, einer der weltweit führenden Anbieter von Lieferkettenlösungen, gibt die Übernahme von Global Transport Solutions Group (GTS) bekannt, einen renommierten internationalen Spediteur, der sich auf zeitkritische Schifffahrtsersatzteilelogistik konzentriert.

Global Transport Solutions Group specializes in "door-to-deck" spare parts logistics for ship owners and managers in the marine industry (Photo: Business Wire)

Das in den Niederlanden ansässige Unternehmen GTS und seine mehr als 600 Teamkollegen an 16 Standorten in Asien, Europa, im Nahen Osten und in Nordamerika bedienen mehr als 2.000 Häfen rund um den Globus. Das GTS-Netzwerk umfasst darüber hinaus neun Konsolidierungszentren mit einer Lagerfläche von insgesamt mehr als 45.000 Quadratmetern.

Vaughn Moore, Chairman und CEO von AIT, erläuterte: "Ich möchte unsere neuen GTS-Teamkollegen im globalen AIT-Netzwerk willkommen heißen. Dies ist unsere neueste Akquisition in unserer Unternehmensgeschichte und das Schifffahrtsersatzteilegeschäft bedeutet eine hervorragende Ergänzung für die zeitkritischen Lieferkettenlösungen von AIT."

Das Geschäft des Unternehmens ist in zwei Untermarken unterteilt: Marinetrans (gegründet im Jahr 1991), ein exzellentes Unternehmen im Bereich "Tür-zu-Deck"-Ersatzteilelogistik für Reeder und Schiffsmanager und Best Global Logistics (gegründet im Jahr 2007), einen Lieferanten zeitkritischer Lösungen und Spediteur für andere Branchen, darunter Lieferanten von Life-Science-Lösungen.

Gemäß Greg Weigel, Chief Business Officer von AIT, bietet die Übernahme dem Unternehmen eine neue geografische Präsenz in Griechenland, Japan und der nordischen Region, wobei sie darüber hinaus ausreichend Kapazität und Fachkompetenz für die bestehenden AIT-Netzwerke in China, den Niederlanden und Singapur zur Verfügung stellt. Das Abkommen bietet auch eine starke Grundlage für die Expansion der Weltklasse-Schiffsersatzteilelösungen von GTS mithilfe des weit verzweigten globalen Güternetzwerks von AIT.

"Durch die Übernahme von GTS wird ein unglaubliches Lösungsportfolio geschaffen, das die Schifffahrtsindustrie rund um den Globus mit zeitkritischen Ersatzteilen versorgt. Dies bedeutet eine perfekte Ergänzung für die vertikalen Strategien von AIT, die sich auf beschleunigte unternehmenskritische Serviceanforderungen, wie unsere Critical Solutions Group, die Leitung und das AOG-Team sowie die Life Sciences Division konzentrieren", so Greg Weigel. "Wir planen eine rasche Investition und die Ausweitung der nordamerikanischen Operationen durch eine Kapitalisierung der robusten Salesforce von AIT in den Vereinigten Staaten und bieten unserer maritimen Kundschaft eine Weltklasse-Ersatzteilelogistiklösung für jeden Hafen."

Keith Tholan, President und Chief Operating Officer von AIT, erläuterte, dass die Schlüsselwerte von GTS "die Kunden stets an erster Stelle", die operative Exzellenz und Partnerschaft sowie Zusammenarbeit eng mit den Schlüsselwerten von AIT verbunden sind.

"Wir sind hocherfreut, die GTS-Teamkollegen bei AIT willkommen heißen zu dürfen", so Keith Tholan. "Ihre umfassende marine Logistikkompetenz und ihre drei jahrzehntelange nachgewiesene pünktliche Lieferung in einem äußerst anspruchsvollen Segment wird die verschiedenartigen Lösungen ergänzen, die wir im Rahmen unserer vertikalen Sektorstrategie zur Verfügung stellen. Darüber hinaus sind wir überzeugt, dass unser branchenführendes globales Luftftrachtnetzwerk von ihren zeitkritischen Operationen unmittelbar profitieren wird."

Gemäß John Burgstra, Co-CEO von GTS, bietet die Übernahme für GTS die Basis für eine weitere Expansion seiner weltweiten Operationen.

"Wir sind bestrebt, unseren Kunden bei der globalen Sichtbarkeit, Transparenz und pünktlichen Lieferung eine beispiellose Erfahrung zu bieten, die sie vollständig von der erforderlichen logistischen Abwicklung der Ersatzteile ihrer Schiffe entlastet", so John Burgstra. "Wir sind äußerst erfreut darüber, Teil eines größeren Konzerns und der globalen Entwicklungsmöglichkeiten zu werden, die diese Akquisition für unsere Teamkollegen bieten wird."

"Aufgrund der starken Diversifizierung unserer Kundenbasis und der internationalen Zusammensetzung ihres Anforderungsprofils benötigen unserer Kunden einen vertrauensvollen Partner mit einem gründlich überprüften und effektiven globalen Netzwerk", ergänzte Vegard Prytz, Co-CEO von GTS. "GTS wird von der Nutzung der globalen AIT-Infrastruktur enorm profitieren, indem es eine noch integriertere und nahtlosere Lösung für Kunden rund um den Globus zur Verfügung stellt."

Die Vertragsbedingungen von AIT zur Übernahme der Global Transport Solutions Group wurden nicht veröffentlicht.

Über AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics ist ein globaler Spediteur, der Unternehmen beim Wachstum unterstützt, indem er ihnen Zugang zu Märkten in aller Welt verschafft, auf denen sie ihre Rohstoffe, Komponenten und Fertigwaren verkaufen und/oder beschaffen können. Seit mehr als 40 Jahren setzt das in Chicago ansässige führende Unternehmen für Lieferkettenlösungen auf einen beratenden Ansatz, um ein globales Netzwerk und vertrauenswürdige Partnerschaften in nahezu jeder Branche aufzubauen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Einzelhandel, Lebensmittel, Behörden, Gesundheitswesen, Hightech, Industrie und Biowissenschaften. Gestützt auf eine skalierbare, benutzerfreundliche Technologie ermöglicht das flexible Geschäftsmodell von AIT maßgeschneiderte Tür-zu-Tür-Lieferungen auf dem See-, Luft-, Land- und Schienenweg pünktlich und im Rahmen des Budgets. Mit fachkundigen Mitarbeitern an mehr als 130 Standorten in Asien, Europa und Nordamerika bietet AIT auch Zollabfertigung, Lagermanagement und White Glove Services an. Erfahren Sie mehr unter www.aitworldwide.com

Unsere Mission

Bei AIT suchen wir energisch nach Möglichkeiten, das Vertrauen unserer Kunden zu gewinnen, indem wir außergewöhnliche weltweite logistische Lösungen bereitstellen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter, Partner und Communities mit ganzem Herzen würdigen.

