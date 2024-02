FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Delivery Hero haben am Donnerstag ihren Stabilisierungskurs fortgesetzt. Mit einem Plus von gut fünf Prozent auf 22,40 Euro setzten sie sich an die MDax-Spitze . Am Dienstag waren die Titel des Essenslieferdienstes trotz des positiv bewerteten Ausstiegs beim Konkurrenten Deliveroo auf ein Rekordtief von 20,095 Euro abgerutscht.

Den Aktienkurs stützte eine positive Studie der Schweizer Großbank UBS. Analyst Jo Barnet-Lamb rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 45 Euro, was vom aktuellen Bewertungsniveau aus gut eine Kursverdoppelung ist. 2023 war Delivery Hero größter Verlierern im Index der mittelgroßen deutschen Unternehmen. Auch die Entwicklung im noch jungen neuen Jahr sieht mau aus.

Daten für die Transaktionsvolumina von Essenslieferungen in Südkorea belegten für den Dezember eine Wachstumsbeschleunigung gegenüber den beiden Vormonaten, schrieb der UBS-Experte. Die Daten seien ein guter Indikator für das dortige Geschäft des Unternehmens. Zudem könnten Konkurrent Coupang und der 2021 übernommene Anbieter Woowa von den neuen Regulierungsmaßnahmen der südkoreanischen Regierung für E-Commerce-Unternehmen ausgenommen werden.

Delivery Hero ist seit 2017 an der Börse notiert. Die Aktien des 2011 gegründeten Unternehmens wurden für 25,50 Euro das Stück platziert. In der Corona-Pandemie hatte das Papier wegen der hohen Nachfrage nach Essenslieferungen zeitweise mehr als 145 Euro gekostet. Delivery Hero war damals an der Börse fast 40 Milliarden Euro wert und das Papier war auch zeitweise im Dax gelistet.

Inzwischen liegt der Börsenwert bei nur noch etwas mehr als sechs Milliarden Euro. Größter Aktionär ist die niederländische Beteiligungsholding Prosus, die fast 30 Prozent der Aktien hält./gl/zb/jha/