Am Dienstag hat die Aktie von Ryanair ein neues Allzeithoch markiert. Aktuell konsolidieren die Anteilscheine des irischen Billigfliegers, was aus charttechnischer Sicht durchaus als gesund zu werten ist. Geht es indes nach den Experten der US-Bank JPMorgan, so hat die Aktie von Ryanair noch weitaus mehr Potenzial.So bestätigte Analyst Harry Gowers sein Anlagevotum mit "Overweight" und das Kursziel mit 28,50 Euro. Er rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit positiven Perspektiven ...

