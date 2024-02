Die Ölpreise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Am Mittag kostete ein Barrel zur Lieferung im April 81,26 Dollar. Das waren 71 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI zur März-Lieferung stieg um 69 Cent auf 76,54 Dollar.Am Erdölmarkt steht die angespannte Situation im Nahen Osten weiter im Mittelpunkt. Nachdem vor einigen Tagen drei US-Soldaten bei einem Drohnenangriff in Jordanien ums ...

