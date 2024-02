Der Euro ist am Donnerstag leicht unter Druck geraten. Die Gemeinschaftswährung rutschte zwischenzeitlich unter die Marke von 1,08 Dollar und notierte am Mittag bei 1,0809 Dollar. Damit bewegte sich der Euro etwas unter dem Niveau vom Abend zuvor. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,0837 Dollar festgesetzt.Der Dollar legte nach Äußerungen aus der Fed gegenüber den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...