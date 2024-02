DAX 40 Ausblick: Powell enttäuscht - Deutsche Bank Aktie gefragt

Die Aussicht auf weiterhin hohe Zinsen in den USA hat die Stimmung hierzulande am Donnerstag getrübt. Nach der Fed-Sitzung vom vergangenen Mittwochabend scheinen die jüngsten Zinssenkungsfantasien wieder einer nüchternen Betrachtungsweise gewichen zu sein.

Nach Veröffentlichung der Quartalszahlen im Hause der Deutschen Bank können die Anteilsscheine des Geldinstituts laut IG-Indikation bis zum Mittag um rund 4 Prozent auf 12,50 Euro zulegen. Für den DAX 40 geht es um 0,16 Prozent auf 16.868 Zähler abwärts. Fed lässt Leitzins bei 5,25 bis 5,50 Prozent - Rhetorik sorgt für lange Gesichter Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat am späten Mittwochabend erwartungsgemäß nicht an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht und das Leitzinsniveau bei einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen, was gleichzeitig dem höchsten Stand seit über 20 Jahren entspricht.

Für lange Gesichter sorgte jedoch die Rhetorik, welche Fed-Chef Jerome Powell an den Tag legte. Laut der Fed müsse sich der Preisdruck nachhaltig in Richtung der Zwei-Prozent-Marke bewegen. Powell betonte, dass der Währungshüter bereit sei, das aktuelle Zinslevel länger hochzuhalten. "Die Inflation ist immer noch zu hoch, und die weiteren Fortschritte bei ihrer Senkung sind nicht gesichert."

Gleichzeitig sagte er, dass das Zinslevel seinen Zenit erreicht habe und das es in diesem Jahr "irgendwann" Zinssenkungen geben könne.

Mit 3,4 Prozent lag die Teuerung in den USA im Dezember weiterhin über der mittelfristig anvisierten Zielmarke von 2,0 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

