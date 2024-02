Innovative SDV-Lösungen, basierend auf AWS und der Snapdragon Cockpit Platform von Qualcomm, senken die Kosten für Softwareentwicklung und Prototypen

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Entwicklungs- und F&E-Leistungen, unterstützt Marelli, einen führenden Anbieter von Mobilitätstechnologie für die Automobilbranche, bei der Neudefinition des Infotainment- und Informationscluster-Umfelds in Fahrzeugen durch die Einführung der bahnbrechenden digitalen Zwillings-Lösungen von Marelli. Durch die Nutzung dieser leistungsfähigen innovativen Lösungen hat Marelli unterstützt von LTTS die Softwareentwicklungsprozesse in der Automobilindustrie stark optimiert und die Kosten für Prototypen gesenkt. Damit wurde in der Automobilbranche eine neue Ära der Entwicklung von Software Defined Vehicles (SDV) eingeläutet.

Marelli's Digital Twin with the support of LTTS, offers a virtual replica of the entire car electric-electronic architecture from information cluster to infotainment. (Graphic: Business Wire)