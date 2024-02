Der Goldpreis rutschte zur Mittagszeit deutlich ins Minus. Doch gegen 14.30 Uhr kam es dann zu einer Erholung. Der Goldpreis schaffte es sogar zurück in die Gewinnzone und notiert kurz vor Start des nordamerikanischen Handels rund drei Dollar im Plus. Wie kam es zu diesem Stimmungsumschwung?Es waren einmal mehr Wirtschaftsdaten aus den USA - oder besser gesagt Arbeitsmarktdaten, die einen Tag vor dem großen Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag Hinweise gaben, dass der US-Arbeitsmarkt an Dynamik ...

