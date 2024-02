In den USA warf ein Anteilseigner von Tesla dem CEO Elon Musk eine ungerechtfertigte Bereicherung aufgrund eines üppigen Aktienpakets vor, mit dem der Konzernchef vor einigen Jahren bedacht wurde. Das Ganze wurde vor Gericht gebracht und dort wurde dem Kläger Recht gegeben. Damit könnten sich für Musk rund 50 Milliarden US-Dollar in Wohlgefallen auflösen.Anzeige:Das letzte Wort in der Sache ist allerdings noch nicht gesprochen und Musk kann noch Berufung einlegen. Bisher äußerte er sich öffentlich nicht nennenswert zu dem ...

