Die Aktien von Delivery Hero befinden sich am Donnerstagnachmittag mit einem Plus von mehr als vier Prozent an der Spitze des MDAX. Eine positive Studie der Schweizer Großbank UBS sorgte für eine leichte Stabilisierung, nachdem Analyst Jo Barnet-Lamb seine Kaufempfehlung erneuert und ein Kursziel von 45 Euro ausgesprochen hatte.Daten für die Transaktionsvolumina von Essenslieferungen in Südkorea belegten für den Dezember eine Wachstumsbeschleunigung gegenüber den beiden Vormonaten, schrieb der UBS-Experte. ...

