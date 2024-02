Zwei neue FDA-Zulassungen im dritten Quartal des GJ2023: FRUZAQLA für Erwachsene mit zuvor behandeltem metastasiertem Darmkrebs und ADZYNMA für die extrem seltene Blutgerinnungsstörung cTTP

Starke kommerzielle Umsetzung maximiert den Wert des bestehenden Portfolios:

ENTYVIO Pen für Colitis ulcerosa in den USA eingeführt; FDA-Zulassungsentscheidung für Morbus Crohn Anfang GJ2024 erwartet

QDENGA Dengue-Impfstoff jetzt in 21 Ländern eingeführt

LIVTENCITY in China für refraktäre Post-Transplantations-CMV zugelassen

Umsatzwachstum von +4,6% zu aktuellen Wechselkursen (AER); unverändert zu konstanten Wechselkursen (CER)

Veränderung des Kernbetriebsgewinns um -12,7% (kWk) aufgrund der Auswirkungen von Generika, geringerer Umsätze mit Coronavirus-Impfstoffen und höherer Investitionen in F&E sowie Daten, Digitales und Technologie

Life-Cycle-Management-Zulassungen für HYQVIA und GAMMAGARD LIQUID im Januar unterstützen die Dynamik der Wachstums- und Einführungsprodukte

bestätigt die Jahresprognose des Managements

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 (Zeitraum bis 31. Dezember 2023) bekannt. Mit einer starken Dynamik bei den Wachstums- und Einführungsprodukten (+12,7 (CER)), die den signifikanten Einfluss von Generika auf die Umsätze ausgleicht, bleibt Takeda auf dem richtigen Weg, seine Managementprognose für das Gesamtjahr zu erreichen.

Costa Saroukos, Finanzleiter von Takeda, kommentierte:

"Im dritten Quartal des GJ2023 haben wir weitere Fortschritte bei unserer Vision gemacht, lebensverändernde Therapien zu entdecken und bereitzustellen, indem wir zwei neue FDA-Zulassungen in den USA erhielten und die Reichweite unseres bestehenden Portfolios mit mehreren Zulassungen für unsere Wachstums- und Einführungsprodukte im Rahmen des Lebenszyklusmanagements ausweiteten.

"Wir sind weiterhin auf Kurs, um unsere Management Guidance für das Gesamtjahr bei CER zu erreichen. Dies spiegelt die signifikanten Auswirkungen von Generika, die geringeren Umsätze mit Coronavirus-Impfstoffen und die Investitionen in F&E sowie in Daten, Digitaltechnik und Technologie wider, um unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, sowie die anhaltend starke Dynamik bei unseren Wachstums- und Einführungsprodukten.

"Wir verbessern weiterhin unser Schuldenprofil, wobei 100% unserer Schulden nun zu festen Zinssätzen von durchschnittlich 1,6% verzinst werden, und unser finanzielles Fundament bleibt zu Beginn des vierten Quartals des GJ2023 stark."

FINANZKENNZAHLEN Ergebnisse für GJ2023 Q3 bis heute endete am 31. Dezember 2023 (Mrd. Yen,

außer

Prozentzahlen und

Beträge pro

Aktie) BERICHTET KERN (c) (Nicht-IFRS) (a) GJ2023 Q3 bis heute vs. VORJAHR (Tatsächliche Änderung %) GJ2023 Q3 bis heute vs. VORJAHR (Tatsächliche Änderung %) vs. VORJAHR (CER Änderung(d) Umsatz 3 212.9 +4.6% 3 212.9 +4.6% +0.0% Betriebsgewinn 224.1 -44.2% 865.6 -9.3% -12.7% Marge 7.0% -6.1pp 26.9% -4.1pp Nettogewinn 147.1 -48.6% 643.6 -9.0% -12.2% Gewinn je Aktie (Yen) 94 -48.9% 412 -9.7% -12.9% Betriebs-Cashflow 437.8 -36.0% Freier Cashflow

(Nicht-IFRS) (a)(b) 36.3 -93.8% (a) Weitere Informationen zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen von Takeda finden Sie auf der Investorenbeziehungen-Website von Takeda unter https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/ (b) Wir definieren den freien Cashflow als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, abzüglich des Erwerbs von Sachanlagen, immateriellen Vermögenswerten und Investitionen sowie abzüglich sonstiger Barmittel, die Takeda nicht zur unmittelbaren oder allgemeinen geschäftlichen Verwendung zur Verfügung stehen, und zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen sowie aus dem Verkauf von Investitionen und Geschäftsbereichen, abzüglich der veräußerten Barmittel und liquiden Mittel. (c) Kernergebnisse bereinigen unsere gemäß IFRS berechneten und ausgewiesenen Ergebnisse um die Auswirkungen von Posten, die nicht mit dem Kerngeschäft von Takeda in Verbindung stehen, wie z. B., soweit für die einzelnen Posten zutreffend, einmalige Posten, Effekte aus der Bilanzierung nach der Erwerbsmethode und transaktionsbezogene Kosten sowie Abschreibungen und Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen. (d) Wechselkursbereinigte Veränderungen (CER Constant Exchange Rate) eliminieren die Auswirkung von Wechselkursen aus dem Jahresvergleich, indem die berichteten oder Kernergebnisse für den aktuellen Zeitraum mit den entsprechenden Wechselkursen im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres umgerechnet werden.

GJ2023 AUSBLICK Auf Kurs zur Jahresprognose 2023 des Managements (Mrd. Yen außer Beträge je Aktie) GJ2023 PROGNOSE

(Unverändert seit Oktober 2023) GJ2023 MANAGEMENT GUIDANCE Kernänderung CER (Nicht-IFRS)

(Unverändert seit Mai 2023) Umsatz 3,980.0 Kernumsatz 3,980.0 Niedriger einstelliger Rückgang Berichteter Betriebsgewinn 225.0 Kernbetriebsgewinn 1,015.0 Niedriger -10er Rückgang Berichteter Nettogewinn 93.0 Berichteter Gewinn je Aktie (Yen) 59 Kerngewinn je Aktie (Yen) 447 Niedriger -20er Rückgang Freier Cashflow* 400.0-500.0 Jahresdividende je Aktie (Yen) 188

*Die Prognose für den freien Cashflow spiegelt die Ausgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von TAK-279 von Nimbus und der Einlizenzierung von FRUZAQLA (Fruquintinib) von HUTCHMED wider.

Zusätzliche Informationen über die Q3-Ergebnisse von Takeda für das Geschäftsjahr 2023

Weitere Einzelheiten zu den Q3-Ergebnissen von Takeda für das GJ2023 und andere Finanzinformationen, einschließlich der wichtigsten Annahmen für die GJ2023-Prognose und die Managementprognose, finden Sie unter: https://www.takeda.com/investors/financial-results/quarterly-results/

Weitere Informationen zu Takedas kommerziellen Fortschritten in den fünf Hauptgeschäftsbereichen und Updates zur Pipeline finden Sie unter:https://takeda.info/qr2023_q3_qfr_en

Takeda konzentriert sich darauf, eine bessere Gesundheit für die Menschen und eine bessere Zukunft für die Welt zu schaffen. Unser Ziel ist es, lebensverändernde Therapien in unseren therapeutischen Kernbereichen und Geschäftsfeldern zu entdecken und bereitzustellen, darunter Magen-Darm- und Entzündungskrankheiten, seltene Krankheiten, aus Plasma gewonnene Therapien, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe. Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir bestrebt, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und durch unsere dynamische und vielfältige Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten zu schaffen. Als führendes wertebasiertes, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan lassen wir uns von unserem Engagement für Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten leiten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen lassen sich von unserem Ziel leiten und orientieren sich an den Werten, die uns seit mehr als zwei Jahrhunderten ausmachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.takeda.com

