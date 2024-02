Zürich - Die Zahl der Firmengründungen in der Schweiz hat zu Beginn des neuen Jahres etwas abgenommen. Im Januar 2024 wurden hierzulande insgesamt 4276 neue Firmen registriert, was einem Rückgang im Vergleich zum Vormonat von 9 Prozent entspricht. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat wurden allerdings rund 3 Prozent mehr neue Firmen im Handelsregister aufgenommen, wie das Online-Portal Help.ch am Donnerstag mitteilte. Gegenüber dem Januar ...

