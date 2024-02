DataGuard, ein führendes Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) für Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance, begrüßt Christine Walch als VP Marketing. In ihrer neuen Funktion wird die in Berlin lebende Walch das Unternehmen dabei unterstützen, seine Marketingaktivitäten in Europa und darüber hinaus weiter auszubauen und DataGuard's Marktposition als einer der führenden Software-Anbieter im Bereich Security und Compliance zu stärken.

Walch verfügt über umfassende Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung von Marketingfunktionen in schnell wachsenden, internationalen Unternehmen. Zuvor tätig bei Quentic, einem SaaS-Lösungsanbieter im Bereich Arbeitssicherheit und Umweltmanagement, hat sie in den letzten zwölf Jahren die Marketingaktivitäten des Unternehmens verantwortet und durch eine erfolgreiche internationale Expansion geführt. Vor ihrer Tätigkeit bei Quentic war Walch mehr als vier Jahre lang für das Marketing bei ib vogt, einem weltweit tätigen Unternehmen für die Entwicklung von Solarprojekten, zuständig. Sie hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft für Marketingmanagement und ist Mutter von zwei Töchtern.

"Ich freue mich sehr, in dieser entscheidenden Phase des Wachstums bei DataGuard tätig zu sein. Es ist wirklich inspirierend, mit talentierten, engagierten und motivierten Kolleginnen und Kollegen daran zu arbeiten, unsere fokussierte Produktvision zu erreichen nämlich Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen die Menschen hinter den Daten zu schützen, indem sie Risiken minimieren, Informationssicherheit erhöhen und Compliance gewährleisten. In der heutigen komplexen Daten- und AI-Landschaft (Artificial Intelligence) und den damit verbundenen Herausforderungen, spielt unser Portfolio eine entscheidende Rolle bei der Lösung von Data Governance Herausforderungen", sagt Walch.

Walch berichtet an Thomas Regier, Mitgründer und Co-CEO von DataGuard. Er sagt: "Wir freuen uns sehr, Christine im DataGuard-Team willkommen zu heißen. Sie bringt eine Fülle von Marketingexpertise und Führungsqualitäten mit, die perfekt zur Vision von DataGuard passen. Christine hat Marketingfunktionen im schnelllebigen, internationalen Kontext erfolgreich aufgebaut und skaliert; sie wird durch die Weiterentwicklung und Positionierung unserer Marke sowie der Vertiefung unserer starken Kundenbeziehungen eine entscheidende Rolle bei unserem künftigen Wachstum spielen."

Über DataGuard

DataGuard ist ein Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS), spezialisiert auf Datenschutz, Informationssicherheit und Compliance. Die Plattform unterstützt bei der Einhaltung von Datenschutzrichtlinien (z. B. DSGVO, CCPA, NIS2, EU-Whistleblower-Richtlinie) und der umfassenden Verwaltung von Informationssicherheitszertifizierungen (z. B. ISO 27001, TISAX®, SOC 2). DataGuard befähigt mehr als 3.500 Unternehmen jeglicher Größe in mehr als 50 Ländern täglich darin, die Menschen hinter den Daten zu schützen. Zeitsparende Automatisierung, nahtlose Integrationsmöglichkeiten und kompetente Expertenberatung minimieren Risiken, sparen Ressourcen und schaffen gleichzeitig Mehrwert durch erhöhtes Vertrauen und Transparenz. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 250 Mitarbeitende weltweit mit Niederlassungen in München, Berlin, London und Wien.

