Viking Malt, ein weltweit anerkannter Malzhersteller, führt eine neue Plattform für die Nachhaltigkeitsperformance ein, die von dem schwedischen Technologieunternehmen Improvin' entwickelt wurde.

entwickelt wurde. Die KI-gestützte Plattform ermöglicht es Viking Malt, die CO2-Bilanz seiner Braugerste zu messen und zu senken und Aktivitäten zur Förderung der Artenvielfalt anhand präziser Daten aus dem Feld zu überwachen.

Das mehrjährige Projekt bezieht mehr als 1200 Landwirte in Finnland, Schweden, Dänemark, Polen und Litauen ein und stellt damit eine ambitionierte Nachhaltigkeitsinitiative dar.

Die Plattform ist ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit in der Lieferkette der Malzindustrie.

Viking Malt hat sich wissenschaftlich fundierte Ziele gesetzt und sich dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen aus den eigenen Aktivitäten (Scope 1 und 2) bis 2030 um 42 % zu reduzieren. Der größte Teil der Gesamtemissionen von Viking Malt, nämlich 87 % sind jedoch Scope-3-Emissionen, die von den Zulieferern des Unternehmens stammen und hauptsächlich bei den landwirtschaftlichen Betrieben entstehen.

Viele Kunden von Viking Malt sind so groß, dass deren Reduktionsziele auch ihre Scope-3-Emissionen beinhalten. Um seine Kunden bei der Erreichung dieser Ziele zu unterstützen, arbeitet Viking Malt gemeinsam mit seinen Stakeholdern in der gesamten Lieferkette daran, Bereiche für Emissionssenkungen zu identifizieren und die Prozesse und Verfahren entsprechend anzupassen.

Viking Malt bezieht Gerste von Landwirten aus Finnland, Schweden, Dänemark, Polen und Litauen. Das Unternehmen ist auf der Suche nach Möglichkeiten, diese Emissionen auf effiziente Weise zu messen und zu senken.

Annika Wilhelmson, Vice President des Bereichs Sustainability, Innovation Marketing von Viking Malt Group, äußert sich dazu wie folgt: "Unsere Landwirte nehmen bei unserer Nachhaltigkeitsstrategie eine zentrale Rolle ein. Mit dieser neuen Plattform geben wir mehr als 1.200 Landwirten in Europa die Möglichkeit, sich für eine klimafreundliche, nachhaltige Landwirtschaft aktiv einzusetzen. So können wir die Wirkung ihrer nachhaltigen Verfahren auf effiziente Weise verfolgen und überprüfen und eine auf Kooperation ausgerichtete Strategie zur Emissionssenkung fördern."

Die neue Plattform bietet Viking Malt einen detaillierten Überblick über die Nachhaltigkeitsperformance der landwirtschaftlichen Betriebe und bildet die Grundlage für Initiativen für die nachhaltige Landwirtschaft, bei denen die Landwirte ihre Verfahren anhand von Feedback anpassen können, das aus in Echtzeit erfassten Daten stammt.

Die skalierbare Datenerfassung der Plattform erleichtert den Landwirten die Dokumentation. "Wir möchten, dass sich unsere Landwirte auf eine nachhaltige, profitable Landwirtschaft konzentrieren können und sich nicht über Gebühr mit der Dokumentation beschäftigen müssen", betont Wilhelmson.

Mit der neuen Plattform verfügt Viking Malt über eine verifizierbare Ökobilanz der Inhaltsstoffe, über verifizierbare Daten zur Artenvielfalt und über verlässliche Erkenntnisse zur Lieferkette, die das Unternehmen mit seinem Netzwerk aus Brauereien, Brennereien und Lebensmittelherstellern teilen kann. Bei Viking Malt geht man davon aus, dass diese Transparenz in der gesamten Branche zu positiven Veränderungen führen wird.

Annika Wilhelmson bemerkt abschließend: "Unser Engagement für eine nachhaltige Lebensmittel- und Getränkeproduktion wird von der gesamten Branche geteilt. Um erfolgreich zu sein, ist eine auf Kooperation ausgerichtete Strategie entlang der gesamten Wertschöpfungskette und darüber hinaus erforderlich. Wir freuen uns darauf, unsere Kooperationspartner und Kunden auf diesem Weg zu leiten und zu inspirieren."

Niklas Wallsargård, CEO von Improvin', ergänzt dies folgendermaßen: "Wir sind stolz und begeistert, mit Viking Malt zusammenzuarbeiten, einem Familienunternehmen, das sich der Nachhaltigkeit seiner Produkte zutiefst verpflichtet fühlt. Gemeinsam können wir einen bedeutenden Wandel in der Branche herbeiführen."

Über Viking Malt

Viking Malt ist ein weltweit anerkannter Malzhersteller für Brauereien, Brennereien und Lebensmittelhersteller. Mit sechs Mälzereien in Schweden, Dänemark, Finnland, Litauen und Polen bietet Viking Malt eine breite Palette verschiedener Malzsorten an, die auf die individuellen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Das Unternehmen setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in der Malzwirtschaft ein, indem es regenerative Anbaumethoden fördert, die Energie- und Wassereffizienz im Mälzprozess kontinuierlich optimiert, Emissionen senkt und bei neuen Malzsorten Innovationen voranbringt.

Über Improvin'

Improvin' ist ein schwedisches Technologieunternehmen, das eine Nachhaltigkeitsplattform für die Agrar- und Lebensmittelindustrie bereithält. Markenunternehmen und Verarbeitungsbetriebe aus der Lebensmittelbranche sowie Mühlen nutzen die Plattform, um Emissionen aus ihrer Primärproduktion zu quantifizieren, zu überprüfen und zu melden und um in Zusammenarbeit mit ihren Zulieferern Emissionen zu senken und die Artenvielfalt zu verbessern. Die digitale Infrastruktur von Improvin' ermöglicht es Unternehmen der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft, die Nachhaltigkeit in ihre bestehenden Beschaffungsprozesse zu integrieren und gleichzeitig die gesetzlichen Vorgaben für die Dokumentation mithilfe von Primärdaten zu erfüllen.

