Elon Musk will den Rechtssitz von Tesla von Delaware nach Texas verlegen. Die Aktionäre sollen darüber abstimmen. Der physische Firmensitz befindet sich bereits in Texas.Elon Musk hat am Donnerstag angekündigt, dass Tesla eine Aktionärsabstimmung über die Verlegung des juristischen Firmensitzes von Delaware nach Texas abhalten wird. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet. Zuvor hatte ein Richter in Delaware das 56 Milliarden US-Dollar schwere Vergütungspaket von Elon Musk für ungültig erklärt. Richterin Kathaleen McCormick aus Delaware bezeichnete das aktienbasierte Vergütungspaket für 2018 - das größte eines US-Unternehmens - als "unglaubliche Summe" und unfair …