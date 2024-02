Daten beziehen sich auf Updates des Portfolios, wie zum Beispiel Botulinumtoxin, Radiesse®, Ultherapy® und Belotero®

Merz Aesthetics präsentiert auf dem 2024 International Master Course on Aging Science (IMCAS) World Congress insgesamt 5 Kurzdarstellungen über regenerative Ästhetik und wie das eigene Produktportfolio dazu beiträgt. Der diesjährige IMCAS ist die 25. Ausgabe des weltweit größten Kongress für wissenschaftliche Ästhetik. Er beginnt am Donnerstag, dem 1. Februar und endet am Samstag, dem 3. Februar.

"Merz Aesthetics freut sich darauf, diese neuen Erkenntnisse vorzustellen, denn sie untermauern die aufkommende regenerative Ästhetik mit einer soliden wissenschaftlichen Grundlage," sagte Terri Phillips, M.D., Chief Medical Affairs Officer, Merz Aesthetics. "Wir sind stolz auf die Innovation unseres Produktportfolios und wie es dazu beiträgt, die Zukunft der Ästhetikbranche zu formen."

"Der Schwerpunkt des diesjährigen, von Merz Aesthetics gesponsorten Symposiums auf dem IMCAS Congress liegt auf der Zukunft der regenerativen Biostimulation mit Radiesse", sagte Gonzalo Mibelli, President EMEA, Merz Aesthetics. "Gemeinsam mit einem Panel von bekannten Branchenexperten diskutieren wir das Thema "Regeneration der Haut" und unterhalten uns über Techniken und individuelle Behandlungskonzepte gemäß der Devise von Merz Aesthetics, sich mit Wissenschaftlern auszutauschen und innovativ zu denken."

Merz Aesthetics hat ein Programm organisiert, das von bekannten medizinischen Schönheitsexperten begleitet wird. Sie nehmen an einigen IMCAS-Sitzungen teil und präsentieren während der Veranstaltung neue Erkenntnisse.

Von Merz Aesthetics gesponsortes Symposium "Regenerative Biostimulation" Dr. Gabriela Casabona, Dr. Tatjana Pavicic, Dr. Jani van Loghem, Dr. Bianca Viscomi, Freitag, 2. Februar 2024, 16:00 18:00 CEST

Dr. Gabriela Casabona, Dr. Tatjana Pavicic, Dr. Jani van Loghem, Dr. Bianca Viscomi, Freitag, 2. Februar 2024, 16:00 18:00 CEST Von Merz Aesthetics unterstützter IMCAS Kadaver Workshop Anatom Dr. Nicholas Moellhoff und Ästhetikspezialist Dr. Jonathan Kadouch, Donnerstag, 1. Februar 2024, 14:30 15:30 CEST

Anatom Dr. Nicholas Moellhoff und Ästhetikspezialist Dr. Jonathan Kadouch, Donnerstag, 1. Februar 2024, 14:30 15:30 CEST IMCAS Produktanalyse-Sitzung "Biostimulatoren" Dr. Alec McCarthy, Director Regenerative Aesthetics, Merz Aesthetics, Freitag, 2. Februar 2024, 8:30 10:00 CEST

Dr. Alec McCarthy, Director Regenerative Aesthetics, Merz Aesthetics, Freitag, 2. Februar 2024, 8:30 10:00 CEST IMCAS Produktanalyse-Sitzung "Toxine" PH.D. Andy Curry, Associate Medical Director, Merz Aesthetics, Samstag, 3. Februar 2024, 8:30 10:00 CEST

PH.D. Andy Curry, Associate Medical Director, Merz Aesthetics, Samstag, 3. Februar 2024, 8:30 10:00 CEST IMCAS Rundtisch Wirtschaftstribunal Bob Rhatigan, CEO Merz Aesthetics, Freitag, 2. Februar 2024, 14:00 15:30 CEST

Gespräche am Stand

Behandlungsmöglichkeiten für die Verjüngung der Hand - Dr. Elena Bagnenko, Donnerstag, 1. Februar 2024, 13:00 13:30

Dr. Elena Bagnenko, Donnerstag, 1. Februar 2024, 13:00 13:30 Innovative Technik für die Korrektur von Tränensäcken - Dr. Yahia Hashish, Donnerstag, 1. Februar 2024, 15:30 16:00

Dr. Yahia Hashish, Donnerstag, 1. Februar 2024, 15:30 16:00 Welche Aspekte sind wirklich wichtig bei der Verwendung von CaHA als ein Regenerativer Biostimulator? - Dr. Gabriela Casabona, Freitag, 2. Februar 2024, 10:00 10:30

Dr. Gabriela Casabona, Freitag, 2. Februar 2024, 10:00 10:30 Mehr Strahlglanz für die Haut Dr. Juan Martín Zárate González, Freitag, 2. Februar 2024, 13:00 13:30

Dr. Juan Martín Zárate González, Freitag, 2. Februar 2024, 13:00 13:30 Kombination von Behandlungen zur Verbesserung der Hautqualität Dr. Ana Diez Gandia, Samstag, 3. Februar 2024, 10:00 10:30

E-Poster-Präsentationen

Virtual Poster sind während des Kongress ständig verfügbar. Sie sind auf der virtuellen E-Poster-Plattform zu finden und zeigen detaillierte Kurzdarstellungen.

Eine Darstellung von Radiesse als eine regenerative ästhetische Behandlung Präsentiert von: Dr. Shino Bay Aguilera. Zusammen mit: Dr. Alec McCarthy, Dr. Saami Khalifian, Dr.Z. Paul Lorenc, Dr. Katherine Goldie, Dr. W. Gregory Chernoff

Präsentiert von: Dr. Shino Bay Aguilera. Zusammen mit: Dr. Alec McCarthy, Dr. Saami Khalifian, Dr.Z. Paul Lorenc, Dr. Katherine Goldie, Dr. W. Gregory Chernoff Die Entwicklung der regenerativen Ästhetik. Präsentiert von: Dr. Katherine Goldie

Präsentiert von: Dr. Katherine Goldie Physische Eigenschaften von verwässertem Radiesse. Präsentiert von: Dr. Vasanop Vachiramon. Zusammen mit: Dr. Chayanee Likitwattananurak, Dr. Nawara Sakpuwadol, Dr. Tanat Yongpisarn

Präsentiert von: Dr. Vasanop Vachiramon. Zusammen mit: Dr. Chayanee Likitwattananurak, Dr. Nawara Sakpuwadol, Dr. Tanat Yongpisarn Anziehung von Fibroblast durch Micro-Focused Ultrasound (MFU-V). Präsentiert von: Dr. Kay Marquardt. Zusammen mit: Dr. F. Wegener, Dr. Nils Warfving, Dr. Christian Hartmann, Dr. Dr. Thomas Hengl

Präsentiert von: Dr. Kay Marquardt. Zusammen mit: Dr. F. Wegener, Dr. Nils Warfving, Dr. Christian Hartmann, Dr. Dr. Thomas Hengl Auswertung der Behandlungen von Patienten, die mit einer Kombination von CPM-HA- und CaHA-Füllmaterialien behandelt wurden. Präsentiert von: Dr. Bianca Viscomi Zusammen mit: Dr. Yana Yutskovskaya, Dr. Heidi Waldorf, Dr. Ting Song Lim

Über Merz Aesthetics

Merz Aesthetics ist ein Unternehmen für medizinische Ästhetik, das schon seit langer Zeit Experten im Gesundheitswesen, Patienten und Mitarbeitern jeden Tag Vertrauen schenkt. Wir möchten Menschen auf der ganzen Welt dazu verhelfen, ihre beste Version zu fühlen und zu leben wobei sie diese selbst bestimmen. Das Produktportfolio umfasst klinisch getestete Injektionen, Geräte und Behandlungen der Haut, die den Bedürfnissen eines jeden Patienten gerecht werden und hohe Sicherheitsstandards und Effizienz bieten. Seit mehr als 115 Jahren befindet sich Merz Aesthetics in Familienbesitz und hat auch familiäre Beziehungen zu seinen Kunden aufgebaut. Der globale Hauptsitz von Merz Aesthetics befindet sich in Raleigh, N.C., USA. Das Unternehmen ist weltweit in mehr als 90 Ländern aktiv. Es gehört zur Merz Gruppe, die 1908 gegründet wurde und ihren Sitz in Frankfurt (Deutschland) hat. Mehr erfahren Sie unter: merzaesthetics.com.

