Dawex, Marktführer für Data Exchange Lösungen kündigte heute an, dass Jean-Philippe Poirault dem Beirat von Dawex beitritt. Herr Poirault steht als strategischer Berater den Führungskräften bei und bringt seine Vision und Erfahrung im Global Business ein. Dadurch wird die erfolgreiche Rolle von Dawex als anerkannter Marktführer für den Datenaustausch weiter gestärkt. Jean-Philippe Poirault war vorher CEO of Big Data Cyber Security Business bei Atos sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Atos und bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in Sachen Data, Business und internationale Expertise für die strategische Ausrichtung mit.

In der heutigen Wirtschaft wurden die Verfügbarkeit und der Austausch von Daten als eines der Schlüsselelemente zur Förderung der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz erkannt sowie für das Wachstum eines Unternehmens. Die digitale Wirtschaft vertraut auf Datenprodukte, Datenaustausch, Datenbewertung und Datenschutz.

Bei einer steigenden Anzahl von Unternehmen sind Daten-Ökosysteme nun Teil der strategischen Agenda der Geschäftsleitung. Jedes Untenehmen muss sein Datenökosystem organisieren und betreiben. Die Schaffung vertrauenswürdiger und sicherer Daten-Ökosysteme sowie Datenräumen durch die Kapitalisierung des Potenzials, das der Datenaustausch birgt, hat sich als oberste Priorität entwickelt.

"Ich denke, es ist ganz klar Eile geboten, auch aufgrund der kürzlichen Einführung des Data Act. Unternehmen werden die digitale Wirtschaft nicht überleben, wenn sie nicht ihre Datenprodukte und den Datenaustausch organisieren. Und Dawex ist da mittendrin", meint Jean-Philippe Poirault. "Ich freue mich sehr, Teil des Teams und Mitglied des Beirats von Dawex zu sein, denn Datenaustausch ist unbestreitbar ein Innovationskatalysator und strategischer Business Booster."

"Im Kontext eines sich schnell entwickelnden und wettbewerbsfähigen Markts, der auf hohe Digitalisierung trifft, suchen Organisationen nach schnellen und effizienten Antworten für ihr Unternehmen, ihre Tätigkeiten und umwelttechnischen Herausforderungen. Datenaustausch hat zweifelsohne einen Paradigmenwechsel zur Folge, um so nachhaltige und erfolgreiche Datenstrategien von Unternehmen voranzubringen.", meint Fabrice Tocco, CO-CEO bei Dawex. "Wir freuen uns sehr, Jean-Philippe Poirault im Beirat von Dawex zu haben. Er wird zum weiteren Erfolg von Dawex beitragen."

Vorher hatte Jean-Philippe Poirault bei Atos 5 Jahre leitende Funktionen inne, und zwar als Leiter des Bereichs Telecom Media Technology Industrie, war CEO of Big Data Security Business sowie Mitglied der Geschäftsleitung von Atos. Außerdem war Jean-Philippe Präsident von Bull SAS, Vorstandsmitglied von Gaia-X sowie Vorstandsmitglied des Cyber-Campus in Frankreich. Vor Atos war Jean-Philippe bei AWS verantwortlicher Leiter des Geschäftsbereichs AWS Telecom Industrie, den er innerhalb von AWS gründete, und bei Ericsson war er Senior Vice President und Leiter des Bereichs IT und Cloud Service sowie Mitglied der Geschäftsführung. Vor Ericsson war Jean-Philippe Präsident sowie Leiter des Bereichs Multimedia, IT und Telecom Service bei Alcatel Lucent. Jean-Philippe hat an der CentraleSupelec einen Abschluss als Ingenieur gemacht.

