© Foto: Charles Krupa - picture alliance



Bei einer Gefängnisstrafe würden sogar noch mehr Wählerinnen und Wähler gegen ihn stimmen, zeigt eine aktuelle Umfrage.Donald Trump, der Spitzenreiter der Republikaner für die diesjährigen US-Präsidentschaftswahlen, könnte in der Wählergunst deutlich zurückfallen, falls er wegen eines Verbrechens verurteilt werden sollte, wie aus einer aktuellen Umfrage von Bloomberg News/Morning Consult hervorgeht. Mehr als die Hälfte der Wähler in den entscheidenden Swing States würde demnach nicht für Trump stimmen, sollte er schuldig gesprochen werden. Genauer gesagt, würden 53 Prozent der Befragten in sieben kritischen Bundesstaaten Trump ihre Stimme verweigern, sollte er für ein Verbrechen verurteilt …