Six Nations Rugby wendet zur Verbreitung von Bildern innovatives Streaming-Modell an, was Einkünfte durch neue Sponsoren, Statistiken über die Nutzer und Tools für die Beteiligung von Fans ermöglicht

SmartFrame Technologies ein führender Tech-Anbieter aus dem Vereinigten Königreich, der Standards für digitale Bilder setzt, hat heute eine neue Partnerschaft mit Six Nations Rugby bekannt gegeben. Diese Organisation ist verantwortlich für mehrere internationale Rugby-Großveranstaltungen, wie zum Beispiel Guinness Men's Six Nations, Guinness Women's Six Nations, Under-20 Six Nations, Under-18 Festivals und die Autumn Nations Series.

Durch die Partnerschaft wird SmartFrame der offizielle Vertriebspartner für das Foto- und Bildstreaming für alle sechs Nations Rugby Championships und Wettbewerbe. Das unterstreicht die wichtige Rolle des Unternehmens bei der Umgestaltung der Sportfotografie.

Die heutige Ankündigung bedeutet ein neues Medienmodell für Sponsoren und Geschäftspartner von Six Nations Rugby. Es wird mehr Marken möglich, sich mit diesen Events zu verbinden. Der Grund ist die In-Image-Werbung von SmartFrame. Fans und dem Publikum von Sportnachrichten werden nun interaktive Elemente (wie Vollbild und SmartFrame's eigene Hyper-Zoom-Technik) geboten. Anzeigen erzielen innerhalb der auf die Wettbewerbe bezogenen Inhalte mehr Wirkung. Die vorhandenen Werbepartner von SmartFrame können sich ebenfalls mit der Marke Six Nations Rugby verbinden, um so ein globales Publikum von Rugby- und Sportfans durch maßgeschneiderte Anzeigen für bestimmte Bilder, Websites, Standorte und Geräte anzusprechen.

Das Modell von SmartFrame stellt sicher, dass Six Nations Rugby die Rechte an Bildern behält, die während der Wettbewerbe aufgenommen wurden und von den Umsätzen profitiert, die durch Werbung in diesen Bildern generiert werden. Dadurch wird die Dominanz von Branchengiganten in Frage gestellt, die üblicherweise die Urheberrechte an Bildern behalten, die Sportmarken ihnen zur Verfügung stellen.

Bei diesem Geschäftsmodell sind Publisher in der Lage, offizielle Bilder kostenlos in ihre Websites zu integrieren und einen Teil des In-Image-Sponsorumsatzes zu kassieren. Die Bilder von Six Nations Rugby werden Fans und Medien auf der ganzen Welt weiterhin über Abos von traditionellen Fotoagenturen zur Verfügung stehen, aber nur Publisher, die die Bilder von Six Nations Rugby nutzen, sind in der Lage von SmartFrame's innovativer Bild-Streaming-Technik und einem Teil des Umsatzes zu profitieren.

Sarah Beattie Chief Marketing Officer von Six Nations Rugby, sagte: "SmartFrame hat sich als global anerkannte und weitgehend vertrauenswürdige Marke in der Branche etabliert und verzeichnet ein wachsendes Portfolio von anderen wichtigen Sportorganisationen. Die digitale Technik, die Nutzer an die erste Stelle setzt, bietet Fans mehr und das Geschäftsmodell bietet unseren Vereinen und Partnern eine gute Gelegenheit, Erlöse zu erzielen, die letztendlich wieder in das Spiel zurückfließen."

Rob Sewell CEO von SmartFrame Technologies, sagte: "Wir freuen uns, nun auch Six Nations Rugby als Partner bei SmartFrame Technologies begrüßen zu können. Wir erfinden den Standard für digitale Bilder und deren Verbreitung neu. Wir bieten komplette Kontrolle und Transparenz im Hinblick auf die Nutzung dieser Bilder und dank unseres durch Werbung betriebenen Geschäftsmodells fließt viel Geld zurück an die Creators dieser Inhalte. Wir sind sehr stolz über die Zusammenarbeit mit einer solch kultigen und zukunftsweisenden Sportmarke wie Six Nations Rugby."

Hier finden Sie die Offizielle Fotobibliothek von Six Nations Rugby.

Über SmartFrame Technologies

SmartFrame Technologies wurde 2015 in London gegründet. Die Bild-Streaming-Plattform des Technologie-Anbieters definiert den Standard für die Online-Veröffentlichung von Bildern neu.

Sie verbindet Sportmarken und andere Eigentümer von Content mit Publishern, Werbetreibenden und Online-Nutzern. Bilder werden in höchster Qualität, sicher, mit eindeutigem Ursprungsnachweis und genauen Analysen ausgeliefert.

Durch die kontextbezogene Anzeigentechnik können Marken Nutzer zielgerichtet nach ihren Interessen ansprechen, wobei Datenschutzvorschriften global berücksichtigt werden. Anzeigen haben deshalb eine hohe Wirkung, denn sie werden im Bild platziert.

Über Six Nations Rugby

Six Nations Rugby ist die offizielle, für die Ausrichtung der jährlichen Rugby-Wettbewerbe verantwortliche Organisation. Dazu zählen Guinness Six Nations, Guinness Women's Six Nations, Under-20 Six Nations, Under-18 Festivals und die Autumn Nations Series.

Six Nations Rugby ist im Namen und zusammen mit seinen Anteilseignern aktiv. Dazu gehören seine Mitgliedsverbände und Vereinigungen: England (RFU), Frankreich (FFR), Irland (IRFU), Italien (FIR), Schottland (SRU) und Wales (WRU).

Der Hauptzweck von Six Nations Rugby sind Verhandlungen über und das Management von zentralisierten kommerziellen Rechten im Namen seiner Anteilseigner sowie die Werbung für die jährlichen Wettkämpfe und Wettbewerbe und deren Durchführung.

Six Nations Rugby ist stolz auf die Zusammenarbeit mit den folgenden Partnern: Guinness, Sage, Breitling und IHG Hotels Resorts.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201671016/de/

