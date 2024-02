LatticeFlow AI, die führende Künstliche Intelligenz- (KI-) Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, im richtigen Maßstab leistungsfähige, sichere und vertrauenswürdige AI-Systeme zu bauen, kündigte heute die Ernennung von Tom Ulrich zum Senior Vice President und General Manager für Nordamerika an. Zuvor arbeitete Tom als Vice President of Sales, Financial Services bei C3.AI, wo er eine entscheidende Rolle beim Start des KI-Bankinggeschäfts des Unternehmens spielte, der 2019 zur erfolgreichen Börseneinführung führte (NYSE:AI).

Toms Ernennung folgt auf die strategische Expansion auf dem US-Markt von LatticeFlow AI. Tom besitzt mehr als 25 Jahre Berufserfahrung und hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, erstklassige Vertriebsteams für SaaS-Unternehmen mit starkem Wachstum aufzubauen.

"Tom bringt ein unvergleichliches Know-how bei der Skalierung von Technologieunternehmen in der frühen oder mittleren Entwicklungsphase für extreme Wachstumsphasen mit. Bei LatticeFlow AI wird Tom eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung unseres Wachstums durch die Identifizierung strategischer geschäftlicher Möglichkeiten und das Vorantreiben des Umsatzwachstums im nordamerikanischen Markt spielen", sagte Petar Tsankov, CEO und Mitbegründer von LatticeFlow AI.

Zu Beginn seiner Karriere hatte Tom bei MicroStrategy verschiedene Führungspositionen im Vertrieb inne, wo er dazu beitrug, das Unternehmen von 20 Millionen Dollar auf einen Marktwert von 500 Millionen Dollar zu steigern, was in einem erfolgreichen Börsengang gipfelte (NASDAQ:MSTR). Über seine gesamte Karriere hinweg ist Tom immer bei seinem Engagement für die Unterstützung von Kunden bei der Wertsteigerung durch datengestützte Einblicke geblieben.

"Da KI immer mehr in unser tägliches Leben integriert wird, ist die Sicherstellung der Vertrauenswürdigkeit, der Sicherheit und des positiven gesellschaftlichen Einflusses von Modellen wichtiger als je zuvor. Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf, zum Team von LatticeFlow AI zu stoßen und dort mit einigen der besten KI-Entwickler der Welt zusammen zu arbeiten, die sich auf diese Herausforderungen fokussieren. Ich freue mich auch darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, die Möglichkeiten der KI zu nutzen und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit und Sicherheit der Modelle zu steigern", sagte Tom Ulrich.

"Die Tatsache, dass Tom zu LatticeFlow AI kommt, zeigt einmal mehr, dass das Unternehmen in der Lage ist, Talente von Weltrang anzuziehen", erklärte Andre Boisvert, der Vorsitzende von LatticeFlow AI. "Toms umfassende Erfahrung beim Aufbau globaler Vertriebsteams innerhalb von fünf unterschiedlichen Software-Unternehmen mit einem besonderen Fokus auf die prädiktive Analytik und KI unterstreicht sein unschätzbares Potenzial für das Vorantreiben der Entwicklung von LatticeFlow AI."

Tom hat einen MBA von der George Washington University mit Schwerpunkt International Business und lebt in Vienna, VA.

Über LatticeFlow AI

LatticeFlow AI wurde von weltbekannten KI-Forschern von der ETH Zürich gegründet und ermöglicht es Unternehmen, einsatzbereite Maschinenlernmodelle im passenden Maßstab zu entwickeln. Durch die systematische Identifizierung und Behebung von Modell- und Datenproblemen unterstützen wir Unternehmen dabei, das volle Potenzial der KI zu erschließen. Darüber hinaus bieten wir eine umfassende technische KI-Bewertung an, um Unternehmen dabei zu unterstützen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die Zuverlässigkeit und Stabilität ihrer unternehmenskritischen KI-Anwendungen zu gewährleisten. LatticeFlow AI hat mehrere Auszeichnungen erhalten, u.a. die AI Privacy Challenge im April 2023, anschließend den Swiss AI Award und schließlich den US Army Global AI Award.

