Während des gesamten Jahres 2024 wird die weltweit führende synthetische Motorölmarke ihr 50-jähriges automobiles Erbe mit speziellen Aktionen feiern, die historische, aktuelle und neue Beziehungen zu OEMs, Motorsportpartnern und mehr in den Mittelpunkt stellen

ExxonMobil ist stolz darauf, den 50. Jahrestag der Einführung von Mobil 1 Motoröl auf dem Weltmarkt zu feiern. Im Jahr 2024 wird ExxonMobil die 50-jährige Geschichte der Marke Mobil 1 mit einer Reihe von Initiativen in den Bereichen Partnerschaften, Motorsport und virtuelle Realität feiern, die jeweils das Erbe der Marke und die Zukunft beleuchten werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201711711/de/

Angefangen mit dem ersten vollsynthetischen Motoröl und später erweitert um eine Reihe von Mobil 1 Markenölen, ist die Marke Mobil 1 seit fünf Jahrzehnten führend im Bereich des Motorschutzes für gasbetriebene und neuerdings auch für Hybrid- und Elektroautos und bietet unübertroffene Qualität und Leistung. Heute ist Mobil 1 die weltweit führende Marke für synthetische Motorenöle mit einem unermüdlichen Engagement für Innovation, Zusammenarbeit und Kunden. ExxonMobil freut sich, mit dieser kultigen Marke die Zukunft des Motorschutzes und der Motorleistung weiter mitgestalten zu können.

Eine der zentralen Komponenten der Feierlichkeiten für Mobil 1 in diesem Jubiläumsjahr ist ein Kurzfilm, der die Reise der Marke zusammenfasst. ExxonMobil hat sich für das Video mit dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer und McLaren-Piloten David Coulthard zusammengetan, um die Zuschauer auf eine spannende Reise durch die Entwicklung der Marke Mobil 1, einflussreiche Kooperationen und technologische Errungenschaften mitzunehmen.

Während der gesamten Motorsportsaison 2024 wird die Marke Mobil 1 ihr Erbe mit einer Reihe von speziell entworfenen Lackierungen und anderen Highlights der umfangreichen Rennsportgeschichte der Marke Mobil 1 feiern.

"ExxonMobil ist sehr stolz auf das Erbe der Marke Mobil 1 als revolutionäres synthetisches Motorenöl", sagte Laura Bustard, Global Brand Manager von Mobil 1. "Seit seinen Anfängen vor 50 Jahren hat Mobil 1 Motoröl stets den Standard für Qualität und Leistung gesetzt und wird sich auch in den nächsten 50 Jahren weiter verbessern und auszeichnen. Jeder, der sich in der Automobilbranche oder im Rennsport auskennt, weiß, wie ikonisch diese Marke war und sein wird."

Der Weg, den die Marke Mobil 1 in den letzten 50 Jahren zurückgelegt hat, ist ein Beweis für die Fähigkeit von ExxonMobil, Grenzen zu überschreiten, und für ihr Engagement für Leistung und Nachhaltigkeit. Mobil 1 ist die vertrauenswürdige Wahl von führenden Automobilherstellern, professionellen Rennfahrern und Millionen von Fahrern weltweit. Die fortschrittlichen Ölformulierungen der Marke Mobil 1 bieten einen unvergleichlichen Schutz vor Motorverschleiß, verlängern die Lebensdauer des Motors und senken die Wartungskosten für die Verbraucher.

ExxonMobil ist sich bewusst, dass der Erfolg der Marke Mobil 1 nicht nur ein Produkt überlegener Technologie ist, sondern auch das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit mit führenden Automobilherstellern, Rennteams und Branchenexperten. Diese Kooperationen haben es Mobil 1 ermöglicht, sich ständig weiterzuentwickeln und neue Branchenstandards zu setzen.

"Die Marke Mobil 1 ist nach wie vor bestrebt, bedeutungsvolle Beziehungen zu pflegen und auszubauen", sagte Robert Shearer, Director of Global Sponsorships. "Auf dem Weg in die Zukunft freuen wir uns auf die Fortsetzung der gemeinschaftlichen Innovation und Intelligenz, die aus unserer Arbeit mit Automobilherstellern, Rennteams und anderen großartigen Partnern resultiert. Mit jeder Verbesserung des Mobil 1 Motoröls wird die Technologie von der Rennstrecke auf die Straße übertragen."

Über Mobil 1

Mobil 1, die weltweit führende Marke für synthetische Motorenöle, verfügt über eine Verschleißschutztechnologie, die eine höhere Leistung als unsere herkömmlichen Motorenöle bietet. Dank dieser Technologie erfüllt oder übertrifft Mobil 1 die strengsten Normen der Automobilhersteller und bietet außergewöhnlichen Schutz vor Motorverschleiß, sowohl unter normalen als auch unter extremsten Bedingungen. Mobil 1 fließt bei extremen Temperaturen schnell, um kritische Motorteile zu schützen, und wurde entwickelt, um die Motorleistung zu maximieren und die Lebensdauer des Motors zu verlängern. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobil1.com und folgen Sie @Mobil1 auf Facebook, Instagram und Twitter.

Über ExxonMobil

ExxonMobil, eines der größten börsennotierten internationalen Energie- und Petrochemieunternehmen, entwickelt Lösungen, die die Lebensqualität verbessern und den sich wandelnden Bedürfnissen der Gesellschaft entsprechen.

Die Hauptgeschäftsbereiche des Unternehmens Upstream, Product Solutions und Low Carbon Solutions bieten Produkte an, die das moderne Leben ermöglichen, darunter Energie, Chemikalien, Schmierstoffe und emissionsarme Technologien. ExxonMobil verfügt über ein branchenführendes Portfolio an Ressourcen und ist eines der größten integrierten Kraftstoff-, Schmierstoff- und Chemieunternehmen der Welt. ExxonMobil besitzt und betreibt auch das größte CO2-Pipelinenetz in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2021 kündigte ExxonMobil Pläne zur Verringerung der Treibhausgasemissionen nach Scope 1 und 2 für die betriebenen Anlagen im Jahr 2030 an, verglichen mit den Werten von 2016. Geplant ist eine Verringerung der unternehmensweiten Treibhausgasintensität um 20 bis 30 %, eine Verringerung der Treibhausgasintensität der vorgelagerten Betriebe um 40 bis 50 %, eine Verringerung der unternehmensweiten Methanintensität um 70 bis 80 und eine Verringerung der unternehmensweiten Abfackelintensität um 60 bis 70 %.

Mit technologischen Fortschritten und der Unterstützung klarer und konsequenter staatlicher Maßnahmen strebt ExxonMobil an, die Treibhausgasemissionen der von ihm betriebenen Anlagen bis 2050 auf null zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie unter exxonmobil.com und ExxonMobil's Advancing Climate Solutions.

Folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram und X.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201711711/de/

Contacts:

Sean Hixson

shixson@webershandwick.com