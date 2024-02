Xsolla vermittelt neue Erkenntnisse über Videospiele, indem nach einem Rückblick ein Ausblick darauf gegeben wird, was uns im Jahr 2024 erwartet

Xsolla, ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich des Videospielhandels, kündigt stolz die Veröffentlichung des "The Xsolla Report: The State of Play", Ausgabe Winter 2024 an. In dieser Ausgabe, die ein strategischer Leitfaden für die dynamische Spieleindustrie und die Community der Spieleentwickler ist, werden aktuelle Trends und Zukunftsprognosen beleuchtet, die den Kurs der Branche bestimmen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201262444/de/

(Graphic: Xsolla)

In diesem umfassenden Bericht befasst sich Xsolla ausführlich mit der Entwicklung der Gaming-Industrie im Laufe der letzten fünf Jahre und mit der Frage, wohin sich die Branche entwickeln wird. Der Bericht hebt wichtige Trends hervor, wie zum Beispiel den großen Einfluss von Social- und Casual-Gaming während globaler Lockdowns, die das Gaming zu einem wichtigen Kanal für soziale Interaktion in schwierigen Zeiten machen.

Berkley Egenes, Chief Marketing Growth Officer von Xsolla, verrät seine Vision für die Branche: "Mit der Veröffentlichung der Winter 2024 Ausgabe von "The State of Play" wird deutlich, dass die Gaming-Branche eine Ära der Transformation durchläuft. Dieser Bericht, der eine Fülle von Daten und Erkenntnissen bereithält, zeugt von unserem Engagement für die Unterstützung von Entwicklern und Branchenvertretern. Er vermittelt ein tiefes Verständnis der Marktdynamik und der sich abzeichnenden Trends, die für die Entwicklung von Strategien und die Gestaltung der Zukunft des Gamings von entscheidender Bedeutung sind."

Diese Ausgabe umfasst Beiträge von erfahrenen Experten wie Aisyah Ambok von PlayStation Studios Malaysia und Walter Souto, Head of Product Cloud Gaming bei AWG; und der Bericht bündelt eine Reihe von Expertenmeinungen über die zukünftige Ausrichtung der Gaming-Industrie.

Außerdem unterstreicht der Bericht den zunehmenden Einfluss von Frauen in der Gaming-Branche und verdeutlicht die Ausweitung der Rollen und die zentrale Bedeutung der Vielfalt innerhalb der Branche. Zudem wird das Wiederaufleben des Mobile Gaming und der Vormarsch des Cloud Gaming beleuchtet, um Einblicke in Sektoren mit großem Wachstumspotenzial zu geben.

Die Finanzierung von neuen und innovativen Spielen war ein großes Diskussionsthema. Daher hat Xsolla die neuesten Investitionstrends in der Gaming-Branche gründlich analysiert. Die Ergebnisse behandeln die neuesten Fusionen, Übernahmen und innovativen Finanzierungsmethoden in der Spieleentwicklung und vermitteln den Lesern ein klares Verständnis der finanziellen Dynamik, die die Branche vorantreibt.

Die Ausgabe des "The Xsolla Report: The State of the Play" für Winter 2024 schließt nach einer rückblickenden Analyse mit einem Ausblick und einem Leitfaden für die Zukunft ab. Er bietet Spieleentwicklern, Branchenführern und Stakeholdern neue Erkenntnisse, um erfolgreich durch die sich wandelnde Spielelandschaft im Jahr 2024 zu navigieren.

The Xsolla Report: The State of Play Ausgabe Winter 2024 steht ab sofort zum kostenlosen Download bereit. Um sich Ihr Exemplar zu sichern und wertvolle Einblicke in die Zukunft der Gaming-Industrie zu erhalten, besuchen Sie bitte: https://xsolla.pro/TXR-Winter24

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für den Handel mit Videospielen mit einem robusten und leistungsstarken Satz von Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Branche entwickelt wurden. Seit seiner Gründung 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und über mehrere Plattformen hinweg zu finanzieren, zu vermarkten, zu starten und zu monetarisieren. Als innovativer Marktführer im Spielehandel hat es sich Xsolla zur Aufgabe gemacht, die inhärente Komplexität des globalen Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu lösen, um unseren Partnern dabei zu helfen, mehr Regionen zu erreichen, mehr Einnahmen zu generieren und Beziehungen zu Spielern weltweit aufzubauen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in London, Berlin, Seoul, Peking, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokio und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spielehersteller wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und viele mehr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240201262444/de/

Contacts:

Derrick Stembridge

Global Director of Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com