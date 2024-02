Krypto News: Andrew Tate startet Umfrage auf X, ob er seinen eigenen Coin launchen soll

Andrew Tate polarisiert einmal mehr mit einem Tweet, in dem er seine Follower auf X fragt, was sie davon halten würden, wenn er eine Kryptowährung auf den Markt bringen würde, in die er selbst 100 Millionen Dollar steckt, seine Coins nie verkauft und weil er der berühmtestes Mann der Welt ist, könnte er seine Kryptowährung überall promoten und so den Kurs in die Höhe treiben. Ein Konzept, das durchaus funktionieren könnte, aber offenbar auch an eine Bedingung geknüpft ist.

Während die erste Bedingung, die Tate in seinem Tweet nennt, für seine Follower leicht zu erfüllen sein dürfte, sorgt die zweite schon eher für Bedenken. 50.000 Mal soll die Community seinen Post retweeten, dann steht der Deal. Wenn man bedenkt, dass Tate über 8 Millionen Follower auf X hat, könnte dieses Ziel schon erreicht sein, während dieser Artikel noch verfasst wird. Allerdings soll der Coin nur für diejenigen sein, die Mitglieder in seiner University sind. Zumindest im ersten Schritt.

Hey Crypto Twitter.



If I launch a coin and back it with 100m of my own money and never sell.



Then I'll let https://t.co/KTD8gwii9G members get in early at a discount.



and then because I'm the most famous man alive I'll promote it everywhere let you all make money you have… - Andrew Tate (@Cobratate) February 1, 2024

Diejenigen, die in seiner University Mitglied sind, um dort zu lernen, wie man das große Geld macht, sollen exklusiv schon früher Zugang zur Kryptowährung erhalten und zu einem günstigeren Preis einsteigen können. Wenn man bedenkt, dass die Mitgliedschaft mit rund 50 Dollar pro Monat zu buche schlägt, wird das natürlich einige zögern lassen, die das Angebot zu unseriös finden, aber durchaus auch einige anlocken, die darauf hoffen, wenn sie gleich zu Beginn eine hohe Summe investieren, durch die Unterstützung von Tate tatsächlich zu Geld zu kommen.

Meinung geändert?

Der Tweet ist gerade einmal eine Stunde alt und wie das mit Textnachrichten immer so ist, ist es schwer zu unterscheiden, ob es sich um ein ernstes Vorhaben oder um Sarkasmus handelt. Immerhin nennt er als zusätzliche dritte Bedingung, dass er in jedem Tweet an ihn dann anschließend nur noch mit "Top G" angesprochen werden will, wobei das G für Krypto stehen soll, was auf englisch genauso wenig Sinn macht (the G stands for Crypto). Außerdem ist es noch kein Jahr her, dass Tate versichert hat, er hätte nichts mit Shitcoins oder überhaupt mit Kryptowährungen zu tun.

This didn't age very well pic.twitter.com/oJQDGPHFTd - XHabib (@RealXHabib) February 1, 2024

Nachdem sich die Aufregung um den ehemaligen Kickbox-Weltmeister nach seiner Verhaftung und dem anschließenden Hausarrest inzwischen gelegt hat, dürfte er mit diesem Konzept, Kunden für seine University anzulocken in denen er ihnen eine Kryptowährung verspricht, bei der er persönlich dafür sorgt, dass der Kurs durch die Decke geht, erneut polarisieren.

Das Problem bei solchen Versprechen ist offensichtlich. Zum einen wirkt es wenig seriös, wenn man bei einer Währung verspricht, dass man ihren Wert in die Höhe treiben kann, zum anderen kann am Ende natürlich nicht jeder gewinnen. Der exklusive frühzeitige Zugang zu einem neuen Coin, noch bevor dieser an den Kryptobörsen gelistet wird, kann sich aber tatsächlich oft als lukrativ erweisen. Oft können die Token nach dem Handelsstart um ein Vielfaches ansteigen, was wohl auch beim Coin des selbsternannten Top G's passieren könnte. Wer für so eine Gelegenheit nicht gleich eine Mitgliedschaft bei Tate abschließen möchte, die monatlich 50 Dollar kostet, könnte dagegen mit Alternativen wie Meme Kombat ($MK) gut beraten sein.

Jetzt mehr über Meme Kombat erfahren.

Meme Kombat ICO auch ohne Mitgliedschaft noch für kurze Zeit möglich

Krypto-Presales oder ICOs (Initial Coin Offerings) sind keine Seltenheit und auch nicht problematisch, wenn damit nicht wie im Fall von Tate die Bedingung einhergeht, dass man sich für eine Mitgliedschaft mit monatlichen Gebühren verpflichten muss. Einen Coin im Presale zu kaufen, kann tatsächlich extrem lukrativ sein, wenn das Projekt anschließend Erfolg hat. Bei Meme Kombat ($MK) wird eine solche Kursexplosion nach dem Launch erwartet. Der Vorverkauf ist dabei für alle zugänglich, ohne Bedingungen. Hier entsteht eine Battle-Arena, in der die Charaktere der beliebtesten Meme Coins in KI-generierten Kämpfen gegeneinander antreten.

(Meme Kombat Token-Vorverkauf - Quelle: Meme Kombat)

Durch das Konzept, die erfolgreichsten Coins hier aufeinandertreffen zu lassen, kann Meme Kombat schnell an Reichweite gewinnen, was sich auch im Vorverkauf der $MK-Token widerspiegelt. Der Presale ist auf 10 Millionen Dollar begrenzt, wovon bereits Token für knapp 8 Millionen Dollar verkauft wurden. Das bedeutet, dass Interessenten nicht mehr lange Zeit haben, um die $MK-Token noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zum günstigen Fixpreis zu kaufen.

Nach dem offiziellen Handelsstart wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt und da die erste Battle-Saison direkt nach dem Vorverkauf beginnt, ist anzunehmen, dass die Bekanntheit der Plattform und die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigt, was zu einer Kursexplosion führen kann, bei der der Wert des Tokens um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Jetzt noch für kurze Zeit $MK im Presale kaufen.







Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.