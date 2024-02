Die auf die Photonikbranche ausgerichteten Auszeichnungen würdigen Innovationen in Technologiebereichen wie Laser, Biomedizin, Quantenphysik, AR/VR/MR, Sensoren und Bildgebung sowie den erstmals vergebenen Catalyst Award

Gestern hat SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, die innovativsten neuen Optik- und Photonikprodukte mit den branchenorientierten Prism Awards ausgezeichnet. Der Gala-Abend, der während der SPIE Photonics West stattfand, markierte auch das 16. Jubiläum der Prism Awards.

Jedes Jahr spiegeln die SPIE Prism Awards die rasante Entwicklung von Photonikprodukten und photonikgestützten Lösungen wider. In diesem Jahr wurden bei der jährlichen Zeremonie eine Reihe etablierter und aufstrebender Unternehmen geehrt, die bahnbrechende und kreative Lösungen für kritische Probleme in Bereichen wie erweiterte und virtuelle Realität, Sensoren, Laser, Quantentechnologie und biomedizinische Optiklösungen anwenden. Zu den Laudatoren gehörten Leo Baldwin von Meta, Sanjay Gangadhara von Ansys, Marla Dowell von NIST, Cather Simpson von Orbis Diagnostics und Constantin Haefner vom Fraunhofer-Institut für Lasertechnik.

Die Finalisten und Gewinner wurden von einer internationalen Jury ausgewählt, die ihr Wissen und ihren Scharfsinn aus dem gesamten Bereich der Technologievermarktung und -finanzierung einbrachte. Die hochkarätige Jury bestand aus Zane Arp von der FDA, Damon Diehl von Nextcorps Luminate, Simi George von AXA XL, Bo Gu von BOS Photonics, Qiongying Hu von Coherent, Zhenlin Li von Photon Fund, Jason McClure von Teledyne Princeton Instruments, Alison McLeod von Technology Scotland, Nishant Mohan von Notal Vision, Robert Sewell von ICFO, Cather Simpson von Orbis Diagnostics, Linda Smith von CERES Technology Advisors, Mark A. Tolbert von TOPTICA Tolbert und Ferechteh Teherani von Nanovation SARL.

"Wir freuen uns immer, wenn wir bei den SPIE Prism Awards die Fülle innovativer optik- und photonikbasierter Technologien präsentieren können", sagte SPIE-CEO Kent Rochford. "Indem sie photonische Produkte entwickeln und auf den Markt bringen, beeinflussen all diese Unternehmen sowohl die Finalisten als auch die Gewinner des heutigen Abends unser Leben auf wirklich transformative Weise. Und mit der Einführung des Catalyst Award zeichnen wir auch Unternehmen in unserer Gemeinschaft aus, die sich mit ihren Programmen für Vielfalt und Nachhaltigkeit in herausragender Weise engagieren und zur Verbesserung unserer Gesellschaft beitragen. Ich freue mich, heute Abend hier zu sein, um allen unseren Teilnehmern persönlich zu gratulieren."

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der SPIE Prism Award-Kategorien 2024, die Gewinner und ihre ausgezeichneten Produkte:

AR VR MR: Porotech, DPT (DynamicPixelTuning

(DynamicPixelTuning Autonomie: ANELLO Photonics, SiPhOG (Silicon Photonics Optical Gyroscope)

Biomedizinisch: JenLab GmbH, MPTcompact: Multiphoton Tomograph with Femtosecond Fiber Laser

Kameras und Bildgebung: Thorlabs, Inc., Prelude Functional Imaging Microscope

Functional Imaging Microscope Laser: EKSPLA, FemtoLux 30

Quanten-Technologie: Qunnect, QU-APC: Auto Polarization Compensator

Sensoren: Scantinel Photonics GmbH, Scantinel X-One

Software: Frenel Imaging, TPiCore

Prüfung und Messung: Persistence Data Mining, Inc., Soilytics

In diesem Jahr vergibt SPIE zusätzlich zu den regulären anwendungsorientierten Preisen den ersten SPIE Catalyst Award. Mit dieser neuen Auszeichnung werden gewinnorientierte Unternehmen mit spezifischen sozialen oder umweltorientierten Programmen geehrt, die entweder am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft insgesamt oder für die Umwelt einen erheblichen positiven Einfluss haben. Der Gewinner des allerersten SPIE Catalyst Award ist die Intel Corporation mit ihren innovativen und integrativen Semiconductor Workforce Development Programmen: Quick Start, das Ausbildungsprogramm für Halbleitertechniker, und das Programm Returnships für Berufsrückkehrer.

