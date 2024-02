Dogecoin, Bonk oder Meme Kombat: Wer gewinnt 2024?

Meme-Coins bleiben ein beliebtes und dynamisches Marktsegment, das durch Vielfalt und Lebendigkeit besticht. Mit ihrer Fähigkeit, kulturelle Trends aufzugreifen und eine engagierte Community zu mobilisieren, bieten Meme-Coins ein spannendes, aber spekulatives Anlageumfeld. Hier treffen also Renditechancen auf Unterhaltung.

Derartige Projekte im Kryptomarkt konkurrieren dabei kontinuierlich um spekulatives Kapital und bemühen sich aktiv, dieses anzuziehen. Durch innovative Konzepte, durchdachtes Marketing und hoher Viralität versuchen die neuen Meme-Coins, Investoren für sich zu gewinnen und sich in einem hart umkämpften Umfeld zu behaupten.

Ergo stellt sich die Frage, welche Meme-Coins 2024 profitieren können. Wird der Dogecoin als wertvollster und bekanntester Meme-Coin einen neuen Bullenmarkt erfahren? Oder sind es eher der Highflyer aus 2023 BONK oder das virale neue Krypto-Projekt Meme Kombat, die jetzt Chancen auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung in 2024 haben?

Dogecoin

Der Dogecoin notiert heute rund 2 Prozent fester und bleibt damit auch schon wieder hinter dem breiten Markt zurück, der rund 3 Prozent an Marktkapitalisierung zulegt.

Der Krypto-Experte ali_charts hat dennoch zuletzt eine bemerkenswerte Zunahme an neuen, einzigartigen Nutzeradressen auf der Dogecoin-Blockchain festgestellt, mit einem Rekord von 247.240 neuen Adressen an einem einzigen Tag, dem 29. Januar. Diese positive Entwicklung im Netzwerk signalisiert zumindest das Interesse am Dogecoin intakt ist - möglicherweise gibt es hier sogar eine Erholungsbewegung.

The Dogecoin network is witnessing a remarkable surge in growth, with new addresses increasing by a staggering 1,100% over the past week!



On January 29 alone, a record-breaking 247,240 new DOGE addresses were created, marking an all-time high. A sustained uptrend in network… pic.twitter.com/7tNAPzJaP2 - Ali (@ali_charts) January 30, 2024

Trotz dieser optimistischen Signale blieb der Kurs von Dogecoin immer wieder hinter dem Gesamtmarkt zurück, wobei der Dogecoin die Position unter den Top 10 Kryptowährungen zu verlieren droht. Hier könnte insbesondere das Momentum von Chainlink genügen. Nur noch rund 10 weitere Prozent fehlen bei Chainlink für die Top 10.

In einem übergeordneten Kontext verharrt Dogecoin in einer langanhaltenden Seitwärtsbewegung, die bereits seit mehr als einem Jahr andauert. Ohne einen signifikanten Durchbruch aus dieser Spanne ist eine explosive Aufwärtsbewegung unwahrscheinlich. Überdurchschnittliche Renditen sind 2024 bis dato nicht indiziert.

Bonk

Enorme Aufmerksamkeit verdiente sich der Solana-Meme-Coin BONK Ende 2023. Denn die Solana Layer-1-Blockchain war das nachgefragte Projekt und generierte Momentum für viele Token, die auf Solana basieren. Der wertvollste, Community-basierte, Meme-Coin BONK schoss also in die Top 50 und hatte zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von rund 2 Milliarden US-Dollar - ein eindrucksvoller Erfolg. Doch kann BONK diesen Erfolg 2024 wiederholen und einer der besten Meme-Coins sein?

Mit einem weiteren Kursrutsch in der vergangenen Woche steht BONK aktuell nur noch auf Marktrang 92. Damit wird BONK mit rund 680 Millionen US-Dollar bewertet und die Korrektur verlief heftig. Hier bleibt ein Vergleich mit dem Pepe Coin in 2023 folgerichtig. Denn PEPE war ebenfalls ein Top 100 Coin mit fast 2 Milliarden US-Dollar Bewertung. Mittlerweile ist PEPE auf Marktrang 131 und wird mit nur noch 400 Millionen US-Dollar bewertet. Der Abschlag vom ATH beträgt rund 80 Prozent. In den letzten sieben Tagen verlor PEPE rund 10 Prozent an Wert.

Dieses Schicksal könnte auch BONK drohen - Anleger verharren auch aufgrund des stark angeschlagenen Charts wohl aktuell eher an der Seitenlinie.

Meme Kombat

Demgegenüber ist Meme Kombat ein neuer Meme-Coin, der mit einer Bewertung von rund 10 Millionen US-Dollar in den öffentlichen Handel starten wird. Denn aktuell befindet sich der MK Token noch im Presale - Anleger können sich also schon vor einem potenziellen Hype positionieren.

Nun zielt Meme Kombat darauf ab, das Gaming-Erlebnis neu zu gestalten und mit Memes zu verbinden. Dies soll gelingen, indem die vielfältige Welt der Memes in ein innovatives Spieluniversum integriert wird. Meme-Figuren kämpfen gegeneinander, visualisiert durch Künstliche Intelligenz. Der erfolgreiche Vorverkauf, der bereits 8 Millionen US-Dollar an Kapital generiert hat, belegt das Interesse dieses Ansatzes.

Die offizielle Einführung der Plattform ist also für das erste Quartal 2024 geplant, was Spielbegeisterten bald ermöglicht, in die Welt der Meme-Kämpfe einzutauchen. Denn im Meme Kombat Presale fehlen nur noch rund 2 Millionen US-Dollar bis zum Sold-out.

Zusätzlich bietet das Projekt attraktive Staking-Renditen von aktuell rund 120 Prozent für ein passives Einkommen. Die transparente Token-Verteilung mit 50 % der Tokens im Presale, 30 % für Belohnungen, 10 % zur Unterstützung der Community und 10 % zur Gewährleistung der Liquidität beim DEX-Launch scheint eine solide Basis für den zukünftigen Erfolg von MK. Ein Blick auf den Meme-Coin könnte sich lohnen - denn bei korrelierend steigenden Risiken scheint die Upside deutlich höher als bei DOGE oder BONK.

