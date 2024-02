Da kommt was zu auf Anleger an diesem Freitag. Die beiden Technologie-Schwergewichte Meta und Amazon haben am Donnerstagabend mit ihren Quartalsergebnissen Zweifler Lügen gestraft. Sie setzten mehr um als erwartet, sie verdienten in den zurückliegenden Monaten mehr als erwartet. Das Resultat: Ein beinahe beispielloser Run auf ihre Aktien.Sie zählen eh schon zu den Überfliegern auf dem Börsenparkett, die Aktien von Meta und Amazon. Haben zuletzt ihren Gipfelsturm noch beschleunigt. Amazon etwa hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...