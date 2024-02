Die Aktie von Mercedes-Benz scheint die Schwächephase vom Januar überwunden zu haben. Das Papier hat seit dem Jahrestief bei 58,92 Euro bereits wieder gut acht Prozent zugelegt. Am Donnerstagabend kam weiterer Schwung in die Aktie. Der Autobauer überraschte mit einem hohen freien Barmittelzufluss (Free Cash Flow). Die Aktie ging auf Tradegate mit einem Plus von 1,4 Prozent auf 63,75 Euro aus dem Handel.Wie Mercedes-Benz am Vorabend mitteilte, ergaben die vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für ...

