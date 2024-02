Am Donnerstag ging der DAX noch mit einem Minus von 0,3 Prozent auf 16.859,04 Zählern aus dem Handel. Zum Wochenschluss dürfte es aber beim deutschen Leitindex kräftig nach oben gehen. Eine starke Wall Street sowie nachbörslich top Zahlen von Amazon und Meta dürften auch den deutschen Markt beflügeln. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 0,8 Prozent höher auf 16.986 Punkte. Damit könnten sogar neue Rekordstände winken.Auf der Terminseite am Freitag seht am Nachmittag der Arbeitsmarktbericht in ...

