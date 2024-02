The following instruments on XETRA do have their last trading day on 02.02.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 02.02.2024ISIN NameCH0204017005 AUCKLAND, COUNC. 2024 MTNCH0233911988 NATL AUSTR. BK 14/24 MTNDE000HLB5KG0 LB.HESS.THR.CARRARA02C/18DE000BLB2SD3 BAY.LDSBK.IS 14/26DE000BLB2SG6 BAY.LDSBK.IS.14/29 VARDE000BLB2TA7 BAY.LDSBK.IS 14/26CA683234HL50 ONTARIO PROV. 94/24CA6174468D43 MORGAN STANLEY 17/24DE000BLB2TV3 BAY.LDSBK.IS 14/24DE000BLB2UN8 BAY.LDSBK.IS 14/24DE000BLB2TQ3 BAY.LDSBK.OPF 14/24DE000BLB2VH8 BAY.LDSBK.IS 14/24DE000BLB2V26 BAY.LDSBK.IS. 14/26DE000BLB2538 BAY.LDSBK.OPF 14/24DE000BLB2579 BAY.LDSBK.OPF.DE000BLB2V42 BAY.LDSBK.IS. VARDE000BLB2WB9 BAY.LDSBK.OPF 14/24DE000BLB2587 BAY.LDSBK.IS. VARDE000BLB28D3 BAY.LDSBK.IS.15/25DE000BLB28X1 BAY.LDSBK.IS.15/25DE000BLB28E1 BAY.LDSBK.IS. 15/25DE000BLB29P5 BAY.LDSBK.OPF.DE000BLB2967 BAY.LDSBK.IS.15/24DE000BLB2850 BAY.LDSBK.OPF 15/25DE000BLB28Y9 BAY.LDSBK.IS.15/31DE000BLB2843 BAY.LDSBK.IS.15/24DE000BLB2Q07 BAY.LDSBK.IS 14/24XS2441551970 GOLDM.S.GRP 22/25 FLR MTNDE000A30V166 KRED.F.WIED.23/28 MTNXS1028599287 ORANGE 14/UND. FLR MTNXS2346584175 E.M.I.S.FIN. 21/24 MTNUS637432NL56 NATL RUR.UT.CORP. 17/24US172967PE54 CITIGROUP 23/UND.FLRDE000BLB31B1 BAY.LDSBK.IS. 16/26DE000BLB31S5 BAY.LDSBK.IS.VAR 16/24DE000BLB3031 BAY.LDSBK.IS.16/26DE000BLB3049 BAY.LDSBK.IS. 16/31DE000BLB30J6 BAY.LDSBK.IS.16/24 VARDE000BLB30G2 BAY.LDSBK.IS. 16/26XS1560863802 BANK AMERI. 17/25 FLR MTNXS1562623584 SIGMA ALIMENTOS 17/24REGSDE000BLB4WT7 BAY.LDSBK.IS.17/24 VARDE000BLB32D5 BAY.LDSBK.IS. 16/31