Das Rohstoffunternehmen Manuka Resources Limited hat eine Kapitalmaßnahme durchgeführt. Laut Mitteilung erhält die Gesellschaft im Rahmen der Ausgabe von neuen Aktien zum Preis von 0,07 AUD frische Liquidität in Höhe von 2,5 Mio. AUD. Das Management sieht vor, diese finanziellen Mittel u.a. für die Weiterentwicklung der Projekte Taranaki und Mt Boppy zu verwenden. Seit dem Regierungswechsel in Neuseeland ist das Offshore Projekt Taranaki wieder in den Fokus gerückt. Darüber hinaus werden Schulden in Höhe von 2,5 Mio. AUD gewandelt, sodass die Kapitalmaßnahme insgesamt 5,0 Mio. AUD umfasst. An der Heimatbörse in Australien gingen die Aktien heute bei 0,08 AUD aus dem Handel. Vor der Ankündigung dieser Maßnahme wechselten zuletzt bei 0,084 AUD die Aktien ihre Besitzer. Im November 2023 waren die Aktien im Tief noch bei 0,04 AUD erhältlich. Weitere Hintergründe dazu im Bericht.

Den vollständigen Artikel lesen ...