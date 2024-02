FRANKFURT (dpa-AFX) - Kursgewinne an der Wall Street und starke Zahlen zweier US-Technologieriesen könnten den Dax am Freitag zumindest in die Nähe des Rekordhochs bei gut 17 000 Punkten führen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor dem Xetra-Start ein Plus von 0,7 Prozent auf 16 978 Punkte. Auf Wochensicht deutet sich für den Dax damit ein Gewinn von 0,1 Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitagmorgen mit einem Anstieg von 0,6 Prozent erwartet.

Gute Vorgaben aus New York stützten am Morgen teilweise auch die asiatischen Börsen, wo Technologiewerte auch eine große Rolle spielen. Am Vorabend hatten nach US-Börsenschluss mit Amazon und Meta zumindest die starken Zahlen zweier Technologie-Riesen für Kurssprünge gesorgt, was die Stimmung an der Nasdaq-Börse am Freitag hochhalten und zu einem weiteren Rekordhoch führen dürfte. Nur nach den Quartalszahlen von Apple war die erste Reaktion verhalten.

Laut der Commerzbank findet aktuell eine Erholung risikoreicherer Anlagen statt, die zuletzt etwas zurückgefallen waren - mit nun wieder steigenden Kursen vor allem im Technologiebereich. Gespannt werde auf die nächsten Arbeitsmarktdaten aus den USA gewartet, die am Nachmittag anstehen. Sie sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed und dürften mit darüber entscheiden, wann die erhofften Zinssenkungen denkbar werden und wohin die Marktzinsen tendieren.

Unter den Einzelwerten sollten die Aktien von Eon im Blickpunkt stehen. Der Energieversorger übertraf mit seinen Jahreszahlen die eigenen Ziele und mit dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn die Markterwartungen. UBS-Analystin Wanda Serwinowska wertete die Eckdaten in einer ersten Reaktion als neutral für die Aktien. Wichtiger seien der im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Zahlen im März erwartete Geschäftsausblick auf 2024 sowie der Geschäftsplan bis 2028. Die Eon-Papiere gewannen im vorbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag 1,8 Prozent.

Der Autobauer Mercedes-Benz erzielte im abgelaufenen Jahr im Industriegeschäft einen unerwartet hohen freien Barmittelzufluss (Free Cashflow) von 11,3 Milliarden Euro. Die Entwicklung sei unter anderem auf ein geringeres Betriebskapital zurückzuführen, hieß es von den Stuttgartern. Die Anleger zeigten sich verhalten erfreut. Der Aktienkurs von Mercedes-Benz legte auf Tradegate um 1,2 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss zu.

Die Anteilsscheine von SAP verteuerten sich auf Tradegate um 1,0 Prozent. Zuvor hatte das Analysehaus Jefferies die Titel des Softwarekonzerns von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 190 Euro angehoben. Analyst Charles Brennan sieht bei den Walldorfern nun eine höhere Wachstumsdynamik auf dem Niveau führender US-Konkurrenten und bei der Bewertung kurzfristig keine Obergrenze mehr.

Für die Papiere von Zalando ging es auf Tradegate nach einer Analysten-Hochstufung um 4,8 Prozent aufwärts. Die Investmentbank Morgan Stanley hatte die Anteilsscheine des Online-Modehändlers von "Equal-Weight" auf "Overweight" angehoben./edh/jha/

US0231351067, US0378331005, DE0007100000, DE0007164600, DE0008469008, EU0009658145, DE000A0C4CA0, DE000ENAG999, US30303M1027, DE000ZAL1111