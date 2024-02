Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5291/ Bettina Pfluger ist Wirtschaftsredakteurin beim Standard und auf Social Media nicht zu finden. Warum das so ist, darüber reden wir in diesem Podcast. Wir reden aber auch über das WirtschaftsBlatt, wirtschaftsblatt online (die gemeinsame Zeit), lion.cc, Animateur sei, Kaffee, Tattoos, Tatsächlich Liebe, ein Zertifikate-Buch und vieles mehr. Wofür sie mir dankbar ist, hab ich längst vergessen, es geht um das Thema Musik. Und das ist immer gut.Tatsächlich Liebe: https://www.derstandard.at/story/3000000200775/muessen-wir-tatsaechlich-liebe-canceln About: Die Serie Börsepeople findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...