Windorf (ots) -Mit einem Traum und einem leeren Geldbeutel begann die Reise von Lobna und Michael Schafhauser, die sich von der Pleite-Studentin und Pleite-Studenten zu erfolgreichen Millionären entwickelte. "Durch einige Umwege hat es meine Frau und mich zum Copywriting verschlagen", verrät Michael Schafhauser."Die Anfänge waren geprägt von Unsicherheiten und finanziellen Engpässen - wir saßen, wie viele andere junge Menschen, abends an unseren Laptops und haben versucht, online neben dem Studium unser Geld zu verdienen." Wie sie ihren Weg zum Copywriting gefunden haben und damit erfolgreich wurden, verraten sie nachfolgend.Von Nischenseiten zur Eroberung der FitnessbrancheBereits während des Studiums wurde den beiden klar, dass es für sie nur ein Ziel gibt: den Weg in die Selbständigkeit. "Der erste Schritt war die Entscheidung, nicht nur im Leben, sondern auch im Geschäft zusammenzuhalten", erklärt Michael Schafhauser. "Wir wollten uns etwas aufbauen - und zwar gemeinsam, um auch gemeinsam erfolgreich zu werden."Im ersten Schritt fokussierten sie sich auf den Aufbau von Nischenseiten. "Wir haben Abende damit verbracht, Seiten über Kaninchenställe aufzubauen", erinnert sich Lobna Schafhauser schmunzelnd. "Wir haben Artikel geschrieben, über die Interessierte auf Amazon gelangen und Produkte kaufen konnten. Das war nicht sonderlich lukrativ - dennoch haben wir viel gelernt, was uns letztendlich dahin gebracht hat, wo wir heute sind."Vor allem war es für die beiden Unternehmer eine Bestätigung, dass man tatsächlich von zu Hause aus - nur mit einem Laptop ausgestattet - Geld verdienen kann. Nach weiteren Überlegungen, wie sie sich zukünftig im Onlinebereich aufstellen können, entschieden sie sich schließlich für Dropshipping. "Diese Methode funktionierte allerdings nicht so gut für uns, da wir kein Budget hatten, um Werbung zu schalten. Außerdem fehlte uns der direkte Kontakt zum Produkt, der dem Dropshipping-Modell geschuldet ist. Die einzig logische Schlussfolgerung war für uns, ein eigenes Produkt herstellen zu lassen", erklärt Michael Schafhauser. Gesagt, getan - so kam es zur Gründung ihres ersten Amazon-FBA-Business im Bereich der Fitnessbranche. Mit einem Startbudget von nur 100 Euro ließen sie ihre ersten Produkte herstellen und verkauften sie erfolgreich über Amazon.Von der Konkurrenz abhebenSchnell wurde ihnen allerdings klar, dass sie sich von der Konkurrenz abheben mussten. Das betraf nicht nur effektive Produktbeschreibungen, sondern auch Werbeanzeigen und jegliche Verkaufstexte - ohne Marketing-Expertise ein unmöglicher Schritt. "Wir haben uns deshalb intensiv mit Marketing auseinandergesetzt und über zahlreiche Bücher - vor allem auch aus dem amerikanischen Raum - Wissen angeeignet, das wir in der Folge praktisch umsetzten", so Lobna Schafhauser. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Die Verkäufe nahmen zu. Ihr Wissen wollten sie allerdings für mehr nutzen als ihr eigenes Unternehmen. Somit entstand die Idee, dieses auch in Form einer Dienstleistung für andere etablierte Unternehmen anzubieten. Bei der Suche nach ersten Kunden setzten Lobna und Michael Schafhauser dabei vor allem auf ein proaktives Vorgehen. Anstatt eine Liste potenzieller Kunden zu erstellen und diese von unten nach oben abzuarbeiten, sprachen sie ihren Top-Traumkunden direkt an. Das machte einen starken Eindruck und verhalf ihnen so zu diesem ersten Wunschkunden, einem etablierten Fitnessstudio aus Wien.Die Zusammenarbeit öffnete ihnen die Tür zur Fitnessbranche, in der sie sich einen Namen machten. Zügig erweiterten sie ihr Angebot dann auch auf andere Branchen. Ihre Marketingpakete, die neben der Erstellung von Werbetexten auch Landingpages, das Schalten von Werbeanzeigen oder die Planung und das Scripting von Videos umfassten, waren für ihre Kunden Gold wert. In dieser Zeit gingen Lobna und Michael Schafhauser außerdem einen weiteren wichtigen Schritt, der den Grundstein für ihr späteres Coaching-Business legte. "Da wir in der Fitnessbranche verankert waren und selbst sehr sportaffin sind, kam es zur gleichen Zeit dazu, dass wir einen Online-Kurs anboten. Darin konnten Interessierte Wissen aus den Bereichen Training und Ernährung erlernen. Später kamen dann weitere Kurse dazu, vor allem zu den Kernthemen Onlinemarketing und Werbung", erklärt Lobna Schafhauser.Lobna und Michael Schafhauser mit eigenem AusbildungsprogrammDass daraus einmal ein umfassendes Ausbildungsprogramm werden würde, war zu Beginn eigentlich nicht geplant, erinnern sich die beiden Unternehmer. Doch über die sozialen Medien kamen immer mehr Menschen auf sie zu, die nach Unterstützung im Bereich Marketing fragten. Großes Interesse bestand auch darin, wie man einen wirklich guten Werbetext schreibt. Die hohe Nachfrage stellte das Unternehmerpaar schließlich vor die Entscheidung, das Angebot zu professionalisieren oder es aufzugeben. "Unser Herz hing daran und so war es für uns keine Option, anderen Menschen nicht dabei zu helfen!", erklärt Michael Schafhauser.Die Entscheidung, ein professionelles Ausbildungsprogramm anzubieten, haben beide bis heute nie bereut. Über 700 Menschen wurden mittlerweile im Bereich des Werbetextens bereits von den Experten ausgebildet. Den Schlüssel zu diesem Erfolg sehen sie in ihrer Geduld und der Ausdauer. Denn nur wer die oft harte Anfangszeit durchhält, kann am Ende die Früchte für die Mühen ernten.Über Lobna und Michael Schafhauser:Lobna und Michael Schafhauser sind als Copywriter tätig und vermitteln seit einigen Jahren ihr Wissen und Können in diesem Bereich. Mit ihrem Programm ermöglichen sie es Menschen ohne Vorkenntnisse oder besonderes Talent, die Fähigkeit des Copywritings zu erlernen und sich ein erfolgreiches Business als Werbetexter aufzubauen. Auch Fortgeschrittene profitieren von ihrem Angebot, indem sie lernen, wie sie automatisiert und planbar Kunden gewinnen und ihre Umsätze steigern können. Lobna und Michael Schafhauser haben sich ihren Traum von finanzieller Freiheit durch die nebenberufliche Selbstständigkeit erfüllt und teilen nun ihr Wissen und ihre Erfahrung, um anderen dabei zu helfen, das gleiche zu erreichen. Weitere Informationen dazu unter: www.michaelschafhauser.comPressekontakt:Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbHLobna Schafhauser & Michael SchafhauserE-Mail: office@michaelschafhauser.comWebseite: michaelschafhauser.comPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170944/5705404