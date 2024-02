Der DAX könnte am Freitag ein neues Rekordhoch erklimmen. Dank guter Vorgaben von der Wall Street und einigen Tech-Konzernen wird der deutsche Leitindex zum Handelsstart rund 0,8 Prozent fester bei 16.972 Zählern gesehen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen am deutschen Aktienmarkt zudem beeinflussen.1. Kurgewinne an der Wall StreetDie Wall Street erlebte am Donnerstag eine bemerkenswerte ...

