Die beiden "Glorreichen", Meta und Amazon, haben am Donnerstagabend Traumbilanzen mit Gewinnen weit über den Erwartungen vorgelegt und damit die Stimmung an den Aktienmärkten positiv beeinflusst. Der DAX könnte daher am Freitag ein neues Allzeithoch markieren. Unter den Einzelwerten stehen Mercedes und E.on nach Vorab-Daten besonders im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...