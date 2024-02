Donnerstag, 1. Februar Und schon wieder Februar. Im Jänner habe ich viel von dem, was ich mir vorgenommen hatte, geschafft, eigentlich ist die To Do List sogar markant geschrumpft. Ein paar offene Punkte schleppe ich aber weiter mit und will die bald lösen, weil sie mich teilweise sehr belasten. Immer mehr Freude macht mir hingegen der tägliche Live-Blick für das deutsche Börsenradio im Börsenradio 2 go Podcast. Für mich ist es perfekt, die Zeit am Vormittag vom Wohnzimmer aus dem Marktgeschehen zu widmen und keine Termine mehr zu haben. Termine sind dann (Börsepeople und so) Sache für die Nachmittage. Stichwort Börsepeople: Da ist nun die Folge mit Standard-Wirtschaftsredakteurin Bettina Pfluger live, vor mehr als zwei Jahrzehnten war ...

