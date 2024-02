Bei den im Titel genannten Aktie(n) gab es auffällig viel Handelsaktivität in den unten beschriebenen Sondersituationen. In den Klammern die Anzahl der wikifolios, die die Aktie getradet haben. Fear of missing out - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% zugelegt haben) am häufigsten gekauft (16) Coinbase Global US19260Q1076-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.com(6) Sartorius DE0007165631-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.com(6) Verbio DE000A0JL9W6-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.com Jumping the ship - In den letzten 7 Tagen wurden diese Aktien (die im Zeitraum zumindest 5% verloren haben) am häufigsten verkauft (15) Bayer DE000BAY0017-> Aktienprofil und Tradestatistik bei wikifolio.com(8) Hochtief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...