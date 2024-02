Erfurt (ots) -Künstliche Intelligenz wird immer häufiger eingesetzt, um Falsch- und Desinformationen zu verbreiten. Moderatorin und Medienexpertin Soraya Jamal klärt am 4. Februar 2024 um 20:00 Uhr im Medienmagazin "Team Timster" (KiKA) auf, was Fake News und Deepfakes sind und wie man sie erkennen kann. Bereits ab 3. Februar 2024 steht das Angebot auf kika.de und im KiKA-Player zum Abruf bereit."Der Weltrisikobericht benennt Falsch- und Desinformation als das größte globale Risiko der nächsten Jahre. Grund genug, dass wir als 'Team Timster' uns diesem Thema widmen. Wir zeigen Kindern, wie sie falsche Nachrichten, Bilder und Videos erkennen und stärken sie darin, Nachrichten und Medieninhalte immer für sich selbst zu reflektieren", so Medienpädagogin und KiKA-Redakteurin Anne Reichenbach."Team Timster" ist zu Besuch bei den Kindernachrichten von "logo!" (ZDF). Moderator Sherif Rizkallah zeigt, wie Nachrichten gesichtet, überprüft und für Kinder aufbereitet werden. Neben Fake News sind zunehmend Falschinformationen, die auf künstlich generierten Bildern und Videos basieren, im Umlauf. Wie die sogenannten Deepfakes entstehen, zeigt Soraya und spricht mit KI- Expertin Kenza Ait Si Abbou Lyadini, um zu erfahren, wie wir uns sicherer fühlen können."Team Timster" ist eine Koproduktion der Sender rbb und NDR unter Federführung von KiKA. Die Redaktion von "Fake News und Deepfakes" liegt bei Steffi Warnatzsch-Abra und Anne Reichenbach von KiKA.Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de. Dort ist auch der Unternehmens-Podcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/podcast/triff-kika-100.html)" abrufbar, in dem unter anderen "Team Timster"-Redakteurin Anne Reichenbach über die medienpädagogischen Angebote von KiKA spricht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5705460